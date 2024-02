Napoli: E’ Giunta l’ora della RI…Scossa!

Napoli: È giunta l’ora della RI…scossa! La gara contro il Genoa di Alberto Gilardino, deve essere quella del cambio di marcia sotto il piano squisitamente mentale. si aspetta soprattutto da Mazzarri, e crediamo sia scoccata l’ora giusta, di far piazza pulita dei distratti, perché ‘ ora serve massima concentrazione ed impegno.

Le due Gare che attendo a breve distanza gli azzurri, tra campionato e Champions, possono davvero cambiare gli esiti futuri, ma anche affossarlo se non si affrontano con la giusta determinazione. Il Grifone è sicuramente una squadra coriacea, contro l’Atalanta ha mostrato unghie e denti affilati, mettendo in non poca difficoltà la Dea, dove il risultato, fin troppo severo per i rossoblù, non rispecchia l’andamento di una gara, determinante l’errore di Gudmundsson a pochi passi da Carnesecchi, che se fosse terminata con un pari probabilmente nessuno avrebbe avuto nulla da eccepire.

Napoli: Mazzarri, ora tocca a te!

In attesa di capire cosa vorrà fare il Viziatello Osimhen, Mazzarri recupera tutti in vista della gara contro i rossoblù, quindi si troverà a dover scegliere gli undici da mandare in campo nella delicata sfida di sabato. Vedendo le ultime prestazioni di alcuni però, ed immedesimandoci nel tecnico, proviamo noi a vestirci di trainer, abbozzando un undici propedeutico, andando a scegliere chi davvero potrebbe essere più “concentrato” rispetto ad altri, ovvero sia:

Gollini tra i pali, difesa a quattro con da Destra, Mazzocchi e sinistra il rientrante Mario Rui, Istigar e Natan difensori centrali, Lobotka ed Anguissa( Dendonker), Ngonge e Traore’, con debutto di quest’ultimo, esterni alti, con Lindstrom alle spalle del Cholito Simeone

Un turn over troppo massiccio direte voi? Ma probabilmente necessario, anche per far rifiatare alcuni, ed allo stesso tempo testare ciò che sarà il Napoli in chiave futura, e sinceramente mi sembra anche una formazione che non disdegna un certo equilibrio nelle caratteristiche dei prescelti

Prima il Grifone…Poi il Barca!

Dopo la gara contro il Genoa in campionato, arriva al Maradona il Barcellona, anche se lontano parente del periodo Messiano, ma pur sempre il Barça! Il blasone che si porta dietro la squadra blaugrana non ha certo bisogno di presentazioni, ma il momento non certo positivo, un trend da incubo in campionato vede Xavi, ex calciatore straordinario, ma da tecnico sembra in grande difficoltà, che rischia l’esonero se non dovesse battere il Napoli nella gara di Champions!

Un segnale positivo? Lo si spera, certo è che il momento e propizio per approfittarne, un’occasione ghiotta, che sarebbe un bel viatico per ritrovare autostima e stimoli, perdutisi nei pirotecnici errori fantozziani del patron, e dare un senso vero al finale di stagione dei partenopei.

Ma si affronta una gara per volta, ora bisogna battere, senza alcuna paura, il Genoa, sia per la classifica, che per i tifosi e loro stessi, poi a fine gara si penserà al Barça! E’’ giunta l’ora della RI…Scossa, ma soprattutto di inquadrare la porta e gonfiare la rete, visto che ultimamente si son formate troppe ragnatele!

