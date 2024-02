Il Napoli è atteso da una partita non scontata contro il Genoa, considerando le polemiche premesse della vigilia, alimentate dal rientro tardivo di Osimhen dalla Coppa d’Africa; nonché dagli infiniti dubbi di Mazzarri circa il sistema di gioco da adottare. I dubbi tattici dell’allenatore, infatti, hanno contribuito a mettere in crisi le certezze della squadra. Insomma, una scelta ormai non è più procrastinabile, destinata a segnare un crocevia importante per il futuro dei Campioni d’Italia.

Nient’affatto banale, dunque, la decisione cui è chiamato il tecnico. Dibattuto tra l’idea di continuare a snaturare il calcio intenso e propositivo, marchio di fabbrica degli azzurri. Piuttosto che confermare l’assetto delle ultime settimane.

Un atteggiamento orientato a sfruttare a proprio favore le situazioni di uno contro uno, mettendosi a specchio rispetto allo schieramento di Gilardino, che finora ha mostrato una preparazione della gara non banale, nonostante la scarsa esperienza in Serie A.

Basta poco per subire

Probabilmente Mazzarri, col ritorno al 3-5-2, vorrebbe garantirsi una certa solidità difensiva. Invece col Milan le sue scelte hanno sortito l’effetto opposto, contribuendo a smarrire definitivamente di equilibri tattici dei Campioni d’Italia. L’idea di schierare un difensore in più si riconduceva alla necessità di lavorare in sovrannumero rispetto agli avversari. Consapevole che in questa maniera sia sempre possibile nascondere le lacune dei centrali in organico. Altrimenti facilmente manipolabili.

In effetti, la mancanza di almeno una risorsamobile e reattiva influisce negativamente sull’intera retroguardia. Perché la mancanza di dinamismo complica notevolmente le letture sottopalla degli azzurri, condizionando anche i più elementari movimenti del reparto arretrato. Il gol di Theo Hernandez, per esempio, ha dimostrato quanto la squadra partenopea soffra terribilmente le imbucate. Ovvero, la classica giocata dov’è necessario concentrarsi sulla chiusura degli spazi, funzionale poi a disinnescare la verticalizzazione, scappando velocemente all’indietro.

Per assorbire efficacemente questa tipica situazione in campo aperto, l’allenatore toscano privilegia il controllo della propria trequarti, abbassando il baricentro, e accentuando notevolmente la densità centrale. Così da annullare in pratica la profondità agli attacchi altrui. Nondimeno, la percezione che il Napoli continua a veicolare nei suoi tifosi in questa stagione rimane quella di una squadra cui basta davvero poco per prendere gol.

Al netto dei punti di distacco dal quarto posto, soprassedendo un momento sulle tante concorrenti che dividono gli azzurri dal piazzamento Champions, sono proprio le difficoltà in fase di non possesso a rafforzare ulteriormente la sensazione di confusione generalizzata. Limiti che sembrano lasciare ormai ben poche speranze di invertire le sorti di una stagione mediocre nei numeri. Nonchè fallimentare sul piano degli obiettivi da raggiungere.

