Spalletti – Mourinho: una partita a scacchi che vale lo Scudetto

Più che una partita di Serie A, si può dire che quella tra Spalletti e Mourinho è una vera e propria partita a scacchi, che per il Napoli vale lo Scudetto.

Spalletti, durante la sua carriera ha sempre avuto molta difficoltà nello scontrarsi contro l’attuale allenatore della Roma, Jose Mourinho.

Il portoghese infatti vanta, nel suo cv, ben tre vittorie e due pareggi contro l’allenatore di Certaldo.

La sfida per il tecnico azzurro sarà quella di battere, con astuzia, il suo amico e collega giallorosso. Infatti, solo dopo aver superato questo scoglio, il “Filosofo” potrà concentrare le sue energie per raggiungere l’obbiettivo Scudetto.

Napoli e Roma – Spalletti e Mourinho: una sfida nella sfida

Tornando indietro cn la memoria bisogna ricordare che è stata proprio la Roma di Josè ad aver fermato la corsa del Napoli. Le otto vittorie consecutive di inizio campionato infatti hanno subito la prima battuta d’arresto proprio con il pareggio allo Stadio Olimpico.

Un pareggio che aveva smorsato qualche sorriso ma che, all’epoca, non preoccupava.

Oggi la storia è certamente diversa. Il Napoli, in questo momento, non può permettersi di sbagliare. La competizione è forte, soprattutto con le prime due in classifica: Inter e Milan.

La preparazione di Spalletti: Anguissà

Spalletti se vuole accaparrarsi i tre punti, dovrà necessariamente schierare una rosa offensiva e combattiva.

Infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ritorno di Frank Anguissà sulla linea difensiva rappresenta una strategia vincente. Nelle ultime partite infatti l’assenza del camerunense si è fatta sentire. E’ necessario ricordare che contro la Fiorentina, i viola hanno avuto spazio libero per attaccare i difensori in quanto era saltata la linea di centrocampo. Anguissà rappresenta un muro di gomma per la Roma.

Gli errori contro la Fiorentina da non ripetere

Nella partita contro la Fiorentina, i ragazzi di Spalletti, hanno sofferto i ritmi importanti dei viola di Italiano. Zielnsky e Ruiz infatti con la loro lentezza non sono riusciti a costruire un bel gioco.

La strategia vincente di Spalletti sarà quella di puntare sulla verticalità e su un palleggio rapido.

Con Anguissà in campo, il giocatore efficiente da affiancagli in campo è di sicuro Stanislav Lobotka, in quanto è un giocatore che riesce a cambiare direzione molto velocemente indirizzando la palla nelle angolazioni giuste per creare gioco.

Osimhen: il Flash del Napoli

Infine con Osimhen in campo, la Roma avrà difficoltà ad alzarsi sulle fasce. Infatti la previsione è che la squadra giallorossa resterà molto bassa per impedire ad Osimhen di fare i suoi scatti inafferrabili.

La speranza ovviamente è che con queste tre figure in campo, Rui e Zileinsky seguano il gioco dei compagni senza commettere errori madornali affinché la squadra di Mourinho non abbia mai occasioni per fare goal.

