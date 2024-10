LA GIORNATA DEL PALLONE – 2° EDIZIONE

Ieri si è tenuta la seconda edizione de “La Giornata del Pallone” presso l’ex carcere minorile Filangieri, nei Quartieri Spagnoli, località simbolica che oggi regala riscatto e spazi fruibili di libertà per le varie realtà che operano in zona.

Si tratta di un’iniziativa benefica voluta e organizzata dall’Associazione UANM (Unione Azzurra Nel Mondo), in collaborazione con alcuni sponsor quali Legea, BSC Italia e Webuild.

L’evento prevedeva la donazione di attrezzatura sportiva ad alcune associazioni presenti sul territorio:

ASD SPARTAK SAN GENNARO (Quartieri Spagnoli);

ADV UN’INFANZIA DA VIVERE (Parco Verde Caivano);

ASD PARTIZAN SCAMPIA (Scampia);

ASD CIRO VIVE (Secondigliano);

ASD REAL PISCINOLA MARIANELLA;

ASD GRANDE NAPOLI RUGBY;

ASD 3 S PROTENEO BASKET.

La bellissima giornata è stata condita anche da un torneo di calcetto tra ragazzi di varie età.

Significativa anche la data scelta per la consegna del materiale sportivo, molto vicina al compleanno dell’icona Diego Armando Maradona, idolo per tanti bambini nati e cresciuti in queste aree disagiate.

L’Associazione UANM ha manifestato vicinanza e solidarietà per questi piccoli atleti dimostrando grande cuore, passione e attenzione in una giornata all’insegna della beneficenza e dell’amore per lo sport. L’Unione Azzurra Nel Mondo va oltre il calcio e con tutti i suoi rappresentanti sarà sempre attenta a tutte le situazioni meritevoli di aiuto, non solo sul territorio campano ma in tutto il mondo.