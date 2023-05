CdS: Per il Napoli Campione D’ Italia nasce il nuovo Club di Tifosi…Gli Ultrassetat!

C’è un nuovo gruppo di ultras a Napoli. Farà il suo esordio domenica, nella gara casalinga con l’Inter. Sono gli ‘Ultrassettat’ (Ultras seduti), che da anni dal settore a loro dedicato hanno seguito il Napoli dello scudetto sin dalla promozione in serie A.

“Abbiamo deciso di essere più visibili – ha spiegato all’ANSA Angelo Magurno tra i promotori dell’iniziativa – aggiungendo anche dell’autoironia napoletana sulla nostra condizione di disabili costretti sulle sedie a rotelle “.

Alle gare del Napoli vengono ammessi 40 disabili che, acquistando on line i biglietti, si assicurano con i loro accompagnatori i posti a loro riservati.

”La cifra è irrisoria – spiega Magurno – ma solo in pochi di noi riescono ad acquistare i biglietti. In passato altri settori dello stadio avevano dei posti riservati ai disabili raggiungibili senza barriere architettoniche e sarebbe bello che la società ed il Comune, che si sono sempre mostrati sensibili alle nostre vertenze, si attivassero per ripristinarli”.

A sostenere Magurno nell’iniziativa altri due suoi amici, Diego Riccio e Crescenzio Papa, anche loro del gruppo ‘Ultrassettat’.

”Siamo dall’anno della promozione in serie A e domenica mostreremo con orgoglio il nostro striscione – anticipa al telefono Magurno – sperando , per il prossimo anno di portarlo in curva e seguire le gare con i nostri amici ultras. Da quel settore ho visto una sola partita Champions , e che partita, Napoli – Aiax 4 a 2 . Uno dei ricordi piu’ belli vissuti al Maradona prima del sogno che sto vivendo ora con i miei amici vivendo ora”.

