Al termine della gara finita con il punteggio di 0-0 il tecnico dell’Hellas Verona Marco Zaffaroni ha parlato in conferenza stampa, leggiamo insieme le sue parole:

“Il Napoli è una squadra fortissima, sapeva di dover fare una partita di grandissima attenzione, determinazione, voglia e carattere. I ragazzi sono stati eccezionali combattendo colpo su colpo. In tutti i momenti potevamo ribaltare l’azione e ripartire, è stata una partita importantissima per il punto in classifica e la fiducia per il finale di stagione.

Potevamo vincerla con quel contropiede alla fine, ma quello che più è importante a prescindere dall’episodio è la prestazione ottima sotto tutti i punti di vista, ci serve per il finale di stagione.

Ci dispiace che i nostri tifosi siano rimasti fuori, possiamo solo dedicare questo punto e prestazione fatta di grande voglia a queste persone che hanno fatto questo viaggio a vuoto. Ci teniamo, sappiamo quanto sono importanti. L’atteggiamento per questa sera l’abbiamo avuto per tutta la partita, dobbiamo continuare a mantenerlo per tutta la fine del campionato”.

