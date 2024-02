Napoli-Verona: le parole di Baroni post partita

Il Verona perde contro il Napoli di Mazzarri dopo più di 90 minuti costantemente combattuti. Di seguito le parole di Marco Baroni:

“Il Verona ci sarà, continuiamo a crescere, abbiamo fatto un primo tempo con la squadra molto bene in campo, ma non è facile su questi campi, nell’intervallo ho detto alla squadra di alzarsi, abbiamo messo in difficoltà il Napoli. Dispiace per il risultato, ma la squadra è viva, crede, abbiamo cambiato tanto, chi ha giocato oggi ha fatto bene, sto cercando di velocizzare l’inserimento dei nuovi”

“Buona prestazione, faccio i complimenti ai ragazzi, peccato per il risultato. A me interessa la prestazione della squadra, anche sul gol potevamo fare meglio, poi ci sono giocate dei campioni che non è facile arginare, vanno arginati togliendogli spazio e pressione, è un campionato lungo e duro ma ci siamo”

Il tempo per noi è una cosa che non esiste, dobbiamo accelerare, lavoriamo sui video, cerchiamo di accelerare l’inserimento dei ragazzi nuovi che ci permettono di fare anche un calcio differente. Dobbiamo vincere le partite, dobbiamo stare li per crescere e la squadra è in condizione di farlo, ci crediamo, non molliamo, c’è un bel clima di lavoro. Queste sconfitte sono pesanti, perché dopo queste prestazioni ci vuole anche un pizzico di fortuna, ma non fa niente, ce l’andiamo a prendere. Missione salvezza? Guardiamo la classifica, ma al momento ci interessa stare dentro la prestazione”

