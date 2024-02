Roma-Torino, le probabili formazioni e dove vederla in tv 

Lunedì di posticipi per la Serie A e nel pomeriggio andrà in scena Roma-Torino. Uno scontro per l’Europa con i giallorossi che vogliono dare seguito alla vittoria contro il Frosinone mentre i granata vogliono riscattarsi dopo la sconfitta interna contro la Lazio. Ecco le probabili scelte di De Rossi e Juric.

Dove vedere il match

La sfida fra Roma e Torino, in programma alle 18:30 allo Stadio Olimpico, sarà visibile esclusivamente su DAZN.

Le probabili formazioni di Roma e Torino

Ecco le probabili scelte di Daniele De Rossi e Ivan Juric.

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Masina; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.

