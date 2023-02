Lorieri a Sky: ” Abbiamo messo in difficoltà il Napoli “

Al termine di Spezia-Napoli ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il vice di Gotti, Fabrizio Lorieri

“La settimana è stata preparata con mister Gotti, sapevamo l’avversario che incontravamo. La squadra ha interpretato la partita nel migliore dei modi e con coraggio. Abbiamo messo in difficoltà il Napoli. La partita è stata condannata dagli episodi, ma resta la determinazione della prestazione. Ci sono tante cose positive. Aver giocato nel periodo di Maradona e di tanti altri campioni è una cosa che porterò dietro, bisogna dire che il Napoli sta facendo cose straordinarie con un campione come Osimhen, ma Maradona era Maradona. Sappiamo tutti l’importanza di Nzola, ma non parliamo di cosa è mancato perché abbiamo diversi giocatori importanti in rosa. Il Napoli prima del gol non aveva creato occasioni particolari, poi quando subisci gol su rigore a inizio secondo tempo diventa difficile. Noi siamo stati coraggiosi e abbiamo provato a concludere”.

