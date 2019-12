Targa alla memoria “Per Sempre Scugnizzo” a Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer

Un’infanzia da sportivo di grandissimo livello. Ha scritto la storia del nuoto nazionale, primo italiano a scendere sotto il minuto nei 100 metri stile libero, nel 1950, col tempo per l’epoca straordinario di 59 secondi e 5 decimi. Poi è stato grande pallanuotista. Da grande ha cambiato completamente genere, dandosi al cinema. Con risultati, per incredibile che possa sembrare, anche migliori.

Basta ricordare un paio di titoli: “Continuavano a chiamarlo Trinità”, “Altrimenti ci arrabbiamo”. Il suo sodalizio con Terence Hill è stato uno dei più longevi della cinema nazionale.

Per Sempre Scugnizzo con questa motivazione ha inteso ricordare un grande napoletano, Carlo Pedersoli, meglio conosciuto come Bud Spencer.

In attesa che decorrano i 10 anni dalla morte per intitolare alla memoria del grande Bud Spencer una strada (c’è già la proposta presentata al Comune di Napoli) l’amministratore di Edenlandia, Gianluca Vorzillo ha annunciato che intitolerà a Bus Spencer un ampio spazio dell’ex cinodromo, attualmente in ristrutturazione, in cui sorgerà un anfiteatro. E l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha annunciato che presto sarà intitolata a lui una piscina comunale.

A ritirare la targa il nipote, Giuseppe Pedersoli