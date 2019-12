Premio Per sempre Scugnizzo per l’imprenditoria a Luigi Guacci

Imprenditore nel campo della farmaceutica, da sempre impeganto nel sociale. Ha istituito il Premio Guacci Awards che ogni anno viene assegnato ai 2 migliori laureati in Farmacia e CTF per incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro; da sempre vicino al’Associazione “LA tenda” che ogni giorno assicura un pasto caldo ai senzatetto della città; ha collaborato, er il terzo anno consecutivo, col Consolato del Benin di Napoli per la realizzazione di Reparti Nascite e Maternità in varie frazioni del Benin.