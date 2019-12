Premio Per Sempre Scugnizzo per l’Imprenditoria a Gianluca Vorzillo

Giovane imprenditore napoletano, ha avuto il merito di impegnarsi e investire professionalmente ed economicamente su Napoli e per la città. Soprattutto ha avuto il merito di restituire ai napoletani e di farlo conoscere a tanti turisti l’Edenlandia, lo storico parco giochi, tra mille difficoltà, superandole in una lunga battaglia quotidiana e mai rinunciando alla sua idea, che era anche un grande sogno da realizzare. E, in particolare, ha tenacemente voluto e assicurato tutti i posti di lavoro preesistenti alla lunga chiusura della struttura.