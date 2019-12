Nato a Mugnano, una vita spesa nell’Arma dei Carabinieri. Dopo essere stato messo posto in congedo militare nel 2013 per patologie dipendenti da cause di servizio, ha continuato il suo impegno al servizio dei cittadini. E’ stato tra i fondatori, e ne è attualmente presidente, della sezione di Giugliano dell’Associazione Carabinieri.

Premio per Sempre Scugnizzo per l’impegno sociale ad Alessandro Chianese