Premio Per Sempre Scugnizzo per l’impegno sociale a Simone Maria Da Conceicao

In una società in cui il razzismo impera, e la convivenza tra stranieri e italiani è sempre più difficile, rappresenta la forma più bella di integrazione reale e concreta. Napoletana acquisita, ha saputo trasferire le proprie competenze e conoscenze in una realtà tanto lontana dal suo Brasile. Psicologa, sociologa, antropologa e docente formatrice e anche scrittrice, presiede il Muni, un organismo nazionale che si propone la solidarietà e la tutela dei diritti civili, l’accoglienza e la costruzione di una società multietnica interculturale e la lotta al razzismo.