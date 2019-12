Premio Per Sempre Scugnizzo per l’impegno civile a Giuseppe Gambardella

Laureato in giurisprudenza, appassionato di diritto internazionale, è stato nei primi anni duemila Console dell’Ukraina . Nel 2011 riceve l’exequatur come Console del Bénin e nel 2016 la nazionalità beninese, rafforzando ancor di più il suo status diplomatico.

Grazie al suo intervento e al grande spirito di coinvolgimento sono stati realizzati a beneficio della popolazione beninese: 23 pozzi per l’acqua potabile, 7 edifici scolastici, l’installazione di un impianto fotovoltaico su un Orfanotrofio, la ristrutturazione e l’allestimento di tre Reparti Maternità, inviati più di mille kit scolastici per i giovani studenti e altre preziose opere di pubblica utilità, volte ad aiutare i più bisognosi.