Amministratore locale che, con impegno e costanza, ha realizzato piani di inclusione sociale, estendendo la cultura del lavoro della legalità e della salute pubblica. Forte di una formazione cattolica ha speso la sua attività nel realizzare asili nido e piani di edilizia popolare. A breve sarà pronto il primo “Osservatorio per il Sud” per elaborare nuovi progetti di sviluppo sociale per tutto il Mezzogiorno d’Italia.