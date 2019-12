Premio per sempre scugnizzo per la Sanità a Gennaro Volpe

Laureato in medicina e chirurgia col massimo dei voti. Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. Direttore di Distretto Sanitario di base matura interesse e competenza per le attività legate alla medicina territoriale. Direttore del Dipartimento di Continuità delle Cure dell’ASL NA 1 Centro sviluppa strategie e modelli innovativi puntando al miglioramento dell’assistenza territoriale e domiciliare, quale valida alternativa al ricovero ospedaliero improprio, assicurando il miglioramento dei costi e della qualità di vita dei pazienti. Presidente della Confederazione delle Associazioni regionali di distretto. Tesoriere dell’Ordine dei Medici della provincia di Napoli. Dal 1 ottobre Direttore Generale dell’ASL di Benevento.