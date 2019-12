Premio per sempre scugnizzo per la gastronomia a Rodolfo Molettieri

Rodolfo impasta farina e sale da quando aveva otto anni. Col tempo, seguendo le orme del padre, ha saputo trasformare la passione di un lavoro artigiano, come quello del panettiere, in una vera e propria missione sociale. Scelto dal CNR per un progetto unico che vede al centro l’utilizzo di grani antichi nella produzione di pane per la tavola, Rodolfo Molettieri, impasta e inforna lievitati pensati per rendere più salubre la vita.