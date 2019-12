Nel segno della tradizione. La tradizione della cucina napoletana che è famosa in tutto il mondo per un suo piatto: la pizza. La pizza è diventata patrimonio dell’Umanità riconosciuto dall’Unesco per tanti “artisti” della cucina che nel corso degli anni hanno tramandato i segreti. E che adesso grazie a ragazzi nati con questa passione può pensare di continuare a deliziare il mondo.