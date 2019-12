Premio Per Sempre Scugnizzo per la cultura a Paolo Giulierini

Laureato in Lettere Classiche indirizzo Etruscologia ed Antichità Italiche, con specializzazione Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica (Etruscologia). Dopo un quadriennio di successi è stato confermato direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Premiato nel 2018 come miglior direttore di Museo in Italia, di anno in anno sta battendo tutti i record di presenze al Mann. Il 2019, caratterizzato dallo straordinario successo della Mostra sul Canova, porterà oltre 700mila visitatori.