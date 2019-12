Premio Per Sempre Scugnizzo per il Teatro a Rosalia Porcaro

La sua “Veronica” è entrata nelle case dei napoletani per anni, portando il sorriso. Bella, brava, istrionica, è uno dei volti più noti del teatro napoletano. In televisione ha partecipato a programmi di successo come Zelig e “Un, due, tre stella”. Per RaiUno ha girato, tra l’altro, “Sabato, domenica e lunedì”, di Eduardo De Filippo.

Oggi è impegnata con Peppe Barra in un classico come la Cantata dei Pastori, in scena al Politeama dal 18 dicembre.