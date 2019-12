Per Sempre Scugnizzo, targa all’ideatore Sergio De Vita

Se il Premio Per Sempre Scugnizzo è arrivato alla sua sesta edizione il merito è essenzialmente di una persona che purtroppo ci ha lasciati molto presto: Sergio De Vita. Fu lui a ideare la manifestazione così come è adesso. La prima edizione, quella del dicembre del 2015 che si tenne alla Stazione Marittima fu “inventata” da lui.

Sergio ci lasciò dopo due mesi appena. Ma c’è tanto di suo ancora oggi in questa manifestazione. Ed è toccato al suo ricordo aprire l’edizione del 2019. A ritirare la targa il figlio Giancarlo. Sulla motivazione del riconoscimento non c’è “alla memoria”. Perché Sergio è nei fatti ancora vivo, non solo nei ricordi di chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene. Ma perché il suo lavoro continua a dare frutti.