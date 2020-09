Per Sempre Scugnizzo: la targa per Bud Spencer consegnata al figlio

Lo scorso mese di Dicembre l’Associazione “La Voce degli Ultimi” dedicò una targa a Bud Spencer. In assenza del figlio, Giuseppe Pedersoli, a ritirare la targa nella prestigioso location del Maschio Angioino fu il nipote del popolare attore napoletano, che per altro ha lo stesso nome del figlio. La ritirò con l’impegno di custodirla fin quando non sarebbe stato possibile consegnarla all’erede legittimo. Nelle scorse ore c’è stata la consegna ufficiale. La targa è passata dalle mani di Giuseppe Pedersoli “nipote”, in quelle di Giuseppe Pedersoli “figlio”