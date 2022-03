Osimhen via da Napoli? Ecco la super richiesta di De Laurentiis

Le ultime due partite dei partenopei, fondamentali per la corsa scudetto, sono state decise e controllate dal numero 9 nigeriano che ha fatto emozionare tutti i supporters azzurri a suon di gol, Victor Osimhen. Dopo vari periodi bui condizionati dai numerosi infortuni che ha subito l’ex Lille, ora stiamo ammirando realmente sia il suo valore che l’immenso talento. Un investimento che ha fatto ricredere tanti haters e ben gestito da Aurelio De Laurentiis con il pagamento dilazionato a 5 rate da 10 milioni di euro. 15 gol in sole 25 partite, la stagione più proficua e soprattutto dove ha inciso notevolmente in sfide come in quel di Verona o l’ultima contro l’Udinese. Il contratto scade tra tre anni e percepisce uno stipendio di 4 milioni, non servirà un ulteriore rinnovo o altro ma nella prossima finestra di calciomercato si dovrà trattenere e il patron azzurro, viste le prestazioni top e per creare una plusvalenza, dovrebbe imporre uno standard di cartellino. 100 i milioni richiesti, la base d’asta minima grazie alla quale le big europee potranno sedersi al tavolo per dialogare del fenomeno africano con la società azzurra. Ritornerà l’interesse del Newcastle con il fondo saudita che si era avvicinato a gennaio? Tutto da scoprire, come il futuro di Victor. Una cosa è certa, attualmente lotta con la maglia di questa città ed è ben concentrato.

Nunzio Mariconda

