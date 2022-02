Novellino difende Insigne: “I fischi non sono giusti..”

Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, durante la trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto per rispondere ad alcune domande sulla situazione attuale del Napoli. Ecco quanto riportato:

“Il Napoli col Barcellona non ha fatto una bella partita ma ci sta. Spalletti non trasmette assolutamente insicurezza ai giocatori, ha trovato un Barcellona organizzato. Una partita andata male ci sta, ma il Napoli ha tutto per combattere fino alla fine per il campionato con Inter e Milan.

Spalletti contro Sarri? Sono due allenatori amici, hanno Empoli e Napoli in comune. La Lazio sta facendo un po’ fatica, ma la squadra c’è ed ha anche trovato un equilibrio tattico.

I fischi a Insigne? Mi dispiace molto, non ci stanno per quello che Insigne ha fatto per il Napoli. Non è giusto, ci si dimentica quello che ha fatto nel passato e quello che ha fatto ieri. Secondo me, Insigne è stato il migliore contro il Barcellona, può succedere di sbagliare un calcio d’angolo. E’ un professionista ed è da applaudire fino alla fine. E’ un giocatore che ha qualità e sono convinto che farà bene ovunque andrà”.

