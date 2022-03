Napoli Femminile: ecco lo straordinario progetto sposato con la clinica Ruesch per la prevenzione ginecologica

La campagna Infofertili – che prende il nome del team formato da esperti che offrono la loro competenza – sottolinea l’importanza delle cure preventive partendo proprio da chi può fungere da esempio per altre giovani donne, ovvero le calciatrici che sono capaci di esercitare una particolare influenza e di rompere il muro dell’indifferenza che si innalza a volte davanti a certe tematiche.

Si parte dalle basi del benessere femminile, ovvero dalla visita ginecologica, per compiere poi un percorso di screening attraverso l’Inquadramento personalizzato anamnestico e clinico, il Pap-test (indispensabile per la prevenzione dei tumori) ed eventualmente l’HPV DNA test (per la ricerca della presenza di Papillomavirus). Tutti controlli indispensabili, fin dall’adolescenza, per crescere in armonia, equilibrio e consapevolezza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati