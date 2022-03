Il mondo del calcio italiano è ora in lutto per la scomparsa di Pino Wilson, capitano della Lazio nel 1974 con la quale ha conquistato il primo scudetto. A 76 anni è deceduto per via di un ictus. Il campione era mezzo napoletano poiché è nato da mamma napoletana e un soldato inglese e ha trascorso all’ombra del Vesuvio la maggior parte della sua infanzia giocando anche in Serie D con la squadra Cirio.

Nunzio Mariconda

