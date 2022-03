Cassano: “Napoli nervoso ma superiore al Milan”

L’ex talento cristallino italiano di Inter, Milan e Real Madrid, famoso per il suo carattere schietto e testardo, Antonio Cassano -ora opinionista in TV e alla Bobo TV- ha rilasciato un commento sui social dopo Napoli-Milan. “Per me alla vigilia il Napoli era super favorito contro il Milan. E invece nel primo tempo non mi è piaciuta nessuna delle due squadre. Poi il gol rocambolesco fatto dal Milan ha girato la partita, mentre il Napoli è stato nervoso e confuso. Il Milan è stato lì, compatto, ha meritato la vittoria. In questo momento vedo il Milan come antagonista dell’Inter, anche se alla lunga potrebbe essere il Napoli la principale rivale”.

Nunzio Mariconda

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati