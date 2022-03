Cannavaro: “In Italia servono riforme ed ora stiamo vivendo una forte delusione; sullo scudetto e il Napoli…”

L’ex capitano e difensore napoletano del Napoli, con cui ha vinto una Coppa Italia contro la Juventus, Paolo Cannavaro, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di TMW nella quale ha commentato l’uscita dal Mondiale dell’Italia e le possibilità scudetto della sua squadra del cuore. Ecco quanto estrapolato:

“La delusione, per un paese che vive di pane e calcio, è quella non di tragedia ma quasi, calcisticamente parlando. Le motivazioni è difficile anche trovarle, si dovrebbe andare molto più a fondo. Ai ragazzi non si può dire nulla, tranne che in una partita dalla quale ci si aspettava un risultato diverso siamo incappati in una sconfitta inattesa. Però la squadra ha dimostrato di aver dato tutto in campo.

Quante possibilità ha il Napoli di vincere lo scudetto?

“Le stesse di Milan e Inter, mi verrebbe da dire anche della Juve per quanto nel calcio italiano sia difficile rimontare tre squadre. Il campionato è nelle mani di queste squadre, chi sbaglierà meno porterà a casa il tricolore”.

Con l’Atalanta il Napoli dovrà fare a meno di Osimhen e Di Lorenzo.

“Sicuramente peseranno, ma chi rimpiazzerà questi due non è da meno. Si può vincere la prossima anche senza di loro”.

Nunzio Mariconda

