Alla ricerca del sostituto di Kim – Chi son i candidati del Napoli per il reparto difensivo?

Nemmeno un anno dopo il suo trasferimento dal Fenerbahce turco, in cambio di 18 milioni di euro, l’attaccante sudcoreano Kim Min-Jae sembra destinato a lasciare il Napoli.

Il difensore ha disputato 35 partite nella storica stagione del Napoli, che ha riportato lo scudetto in città dopo un’attesa lunga 33 anni. Kim Min-Jae ha segnato due volte, fornito due assist e ha interpretato un ruolo di primo piano nell’affermazione a livello della Serie A.

L’interesse cresce per il miglior difensore

Kim Min-Jae dispone di numerose qualità, tra cui una coscienza posizionale acuta, resistenza aerea e tempestività negli interventi. L’accoppiata con il suo compagno di squadra albanese Amir Rrahmani ha garantito al Napoli una gestione e conservazione efficace del possesso palla. La sua prestazione dominante in difesa ha attirato l’attenzione di diversi club bisognosi di un difensore centrale di alto livello.

Il Manchester United sembrava avanti nella corsa per il difensore coreano, ma ha rinunciato nel mese di giugno. Il Napoli richiede 50 milioni di euro. Ora il Bayern Monaco sembra essere la meta più probabile per Kim Min-Jae. Si registrano numerosi prospettive di sostituzione al Napoli, impegnato nella ricerca di un rinforzo per colmare l’eventuale lacuna difensiva.

Chi prenderà il posto di Kim?

Il candidato più papabile a sostituire l’attaccante coreano proviene dalla Real Sociedad, squadra spagnola. Il francese Robin Le Normand, cresciuto nella cantera della Sociedad e che ha optato per giocare in Spagna, sembra essere la prima scelta del Napoli. Nonostante sia un difensore affidabile, con oltre 100 presenze in Liga, Le Normand non dispone della gamma completa delle competenze che Kim ha dimostrato. È forte nei duelli aerei, ma risulta meno prolifico nei passaggi e nel progresso del gioco. Il difensore di origini francesi è un ottimo tacleur, ma, se dovesse perfezionarsi questo trasferimento, l’allenatore del Napoli avrebbe necessità di fare più affidamento sulle capacità di Rrahmani nel riportare il gioco dalle retrovie.

Altri candidati

Nel mirino del Napoli c’è anche la promessa dell’Atalanta, Giorgio Scalvini. Tuttavia, il giocatore della Nazionale italiana è nell’ottica di colossi come Manchester City, Liverpool e Bayern. Altri nomi che si fanno intorno allo Stadio Diego Armando Maradona sono Ibrahim Konate, Max Kilman e Robin Koch. La dirigenza del Napoli sta valutando l’opportunità di ingaggiare anche Ko Itakura. Il club campione d’Italia non sembra più legato ad un trasferimento di Jakub Kiwior dell’Arsenal, un difensore polacco che ha collezionato poche presenze in Premier League. L’allenatore dell’Arsenal crede in Kiwior e il Napoli non è riuscito a tenere il passo.

Il difensore slovacco David Hanko era un altro nome solicitato per sostituire Kim, ma il Napoli non ha trovato un accordo.

Il mercato dei trasferimenti rimane in pieno fermento

Il battito cardiaco del mercato dei trasferimenti continua a pulsare vigorosamente per i campioni d’Italia. Al centro delle mire del Napoli vi è il rinnovo contrattuale e l’incremento retributivo per l’asso Victor Osimhen. L’intraprendente attaccante nigeriano, autore di 31 reti nella scorsa stagione per i Partenopei, ha riscosso l’interesse di diversi club del panorama della Premier League. Nonostante ciò, la società azzurra ha proposto un rinnovo contrattuale fino al 2027, annettendo un aumento salariale di 6,5 milioni di euro per stagione. Osimhen si rivela così il secondo giocatore che sfugge alle grinfie del Manchester United.

Nel frattempo, la squadra napoletana ha accoglieto nelle sue file Giacomo Raspadori dal Sassuolo per una cifra pari a 26 milioni di euro e Giovanni Simeone dal Verona per 12 milioni.

Mentre il Napoli è impegnato nella ricerca di nuovi talenti per la posizione di centravanti, dato che sembra imminente il suo passaggio ai campioni del Bayern Monaco, il difensore dell’anno della Serie A rimane ancora un membro in forza dell’organico azzurro. La dirigenza del Napoli, nel frattempo, è in attesa di giocare la propria carta, puntando come sostituto su Robin Le Normand, attualmente in cima alla lista di possibili innesti.

