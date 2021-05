Vita da Club: il Napoli Club Pompei

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La cinquantaquattresima intervista è rilasciata da Angela Panariello vicepresidente del Club Napoli Pompei del presidente Gennaro Coppola.

– Parlaci di te e del Club che rappresenti

Mi chiamo Angela Panariello. Sono nata azzurra come un puffo e con i miei 50 anni ho goduto tutto il Napoli bellissimo già prima che arrivasse Diego e l’ho amato anche negli anni bui. Il Club Napoli Pompei, nella persona del presidente, mio amico dagli anni 80, mi ha accolta come socia conoscendo la mia passione per il Napoli. Successivamente mi è stata conferita la carica di vicepresidente. Il club è stato costituito di recente pertanto la pandemia ci ha consentito di tenere in poche occasioni la sede aperta.

– Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Le emozioni sono tante, ma a pelle la prima che mi viene in mente è il colpo di testa di Koulibaly contro la Juve, credo di aver pianto di gioia per un’ora. Ogni messaggio che ci scambiamo, le emozioni, i tentativi di placare gli animi avversi nelle giornate no, sono tutti belli da ricordare, il lockdown ha trasformato la condivisione di una chat in un incontro dal vivo virtuale, che ci fa sentire meno soli. Esultare in chat è un po’ come farlo allo stadio o al club.

– Raccontaci un tuo sentimento particolare legato al club.

Il Napoli è un mare in tempesta: un attimo prima ci porta fino alle stelle, subito dopo ci travolge, ma siamo marinai e lo ameremo sempre; chi tifa Napoli sa che guardare la partita al club come allo stadio è come vivere una magia ed il calore dei tifosi è troppo mortificato dal non poter abbracciare chi ti sta accanto al momento di un gol; stringiamo i denti e aspettiamo di ritornarci.

– Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

Dura da più di un anno, e non se ne può più. Purtroppo i casi di covid ci hanno toccato molto da vicino. Mantenere le distanze è l’unica cosa saggia da fare e la sede resterà chiusa fino a nuovo ordine. Intanto restiamo perennemente in contatto con i gruppi whatsapp.

– Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

Gli direi che è un grande uomo, che ha riscattato due popoli, quello argentino e quello napoletano. Argentina e Napoli con lui hanno vinto molto di più di uno scudetto o di un mondiale. Ha dato voce agli ultimi e significato al senso di appartenenza. Ci ha resi fieri di essere argentini o napoletani. Chi lo giudica solo il più grande calciatore del mondo ha visto solo la punto dell’iceberg. Non ci sarà mai un altro Diego. La sua è stata una missione di riscatto. Alcune persone nascono con un dono, lui ha avuto quello di essere un immortale. Le vicende che lo hanno interessato come uomo non possono togliere nessun merito alla sua grandiosità. Se lo avessi dinanzi per un istante vorrei dirgli solo grazie per averci scelto.

– Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Ho amato la caparbietà di Cavani, l’eleganza di Callejon, la consapevolezza di Hamsik. Nel periodo della mia adolescenza adoravo il trio MA.GI.CA., Mertens poi … è uno di noi.

– Cosa consigli di mangiare ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle tue parti?

Consiglierei di mangiare insieme qualsiasi cosa, da noi è tutto buono, ma è la gioia della convivialità che rende tutto “stellato”. Poi io sono una napoletana DOC, quindi pizza fritta a Forcella … che significa mangiare e respirare NAPOLI contemporaneamente.

Vita da Club a cura di Rosario Avenia

Vita da Club. Seguiteci anche su www.persemprecalcio.it

Direttore di Persemprenapoli.it Giornalista, telecronista e radiocronista sportivo, conduttore e autore di programmi radio e tv

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati