Vita da Club: il Napoli Club Orta di Atella

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La ventisettesima intervista è dedicata al Club Napoli Orta di Atella del presidente Massimo Russo.

– Parlaci di te e del Club che rappresenti

Mi chiamo Massimo Russo, e sono il presidente del Club Napoli Orta di Atella. Il club nacque precisamente il 17 Dicembre 2017, in onore di 2 cittadini Ortesi che hanno scritto la storia del tifo azzurro del nostro territorio, Gennaro Conte e Nicola D’Amore, genitori tra l’altro di 2 soci membri del direttivo (formato da 13 persone) e fondatori del nostro progetto. Fu l’idea di un gruppo di amici a far sì che il Club venisse fondato. La passione per il Napoli è stata sempre parte integrante della nostra comunità ma da alcuni anni mancava un luogo in cui tutti i cuori azzurri si raggruppassero per condividere la propria passione, di conseguenza decidemmo di colmare quel vuoto che si era venuto a formare. Attualmente, dopo più di 3 anni dall’apertura, vantiamo circa 60 soci e la nostra sede sociale è situata in Via S. Massimo 10 di Orta di Atella in una delle zone principali del paese. Nel corso del tempo siamo riusciti ad integrare i nostri soci al meglio ed ormai siamo come una grande famiglia.

– Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Nella nostra sede abbiamo vissuto vari momenti emozionanti ma quello che ricordo con più piacere è il goal di Koulibaly contro la Juventus del 22 Aprile 2018. La partita portava con se un carico emotivo davvero alto e la situazione non era delle migliori. Ricordo che nel momento esatto del goal tutti i soci presenti esplosero di gioia, vidi tantissime persone abbracciarsi, urlare, saltare: fu davvero un momento molto emozionate. Il meglio arrivò però dopo il fischio finale quando giunsero all’esterno della nostra sede centinaia di tifosi. Festeggiammo con cori, bandiere, fuochi d’artificio per più di un’ora, ci sentivamo già campioni d’Italia. Una serata analoga la vivemmo a Giugno 2020, in occasione della finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus. Senza nessun preavviso si radunarono tantissime persone all’esterno della nostra e sede. Quel momento per noi rappresentò qualcosa di molto importante, la consapevolezza di essere diventati il punto di riferimento per molti tifosi del Napoli dell’Agro Atellano.

– Raccontaci un aneddoto particolare legato al club.

Uno degli aneddoti che ricordo con più affetto è legato ad una serata che decidemmo di trascorrere assieme a tutti i soci alla pizzeria “Napoli nel cuore”. Nello stesso locale incrociammo una coppia di ragazzi che stava festeggiando l’addio al nubilato/celibato con un gruppo di amici. Com’è nostro solito fare animammo la serata con cori da stadio, vista anche la location a tema. Nel corso della festa diverse persone decisero di divertirsi con noi e tra quelle persone anche la coppia prossima alle nozze con i rispettivi amici. Eravamo davvero felici e divertiti, ricordo che a fine serata la coppia ci offrì delle bottiglie di Prosecco per ringraziarci dell’atmosfera che avevamo creato

– Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

Il nostro club sta reagendo bene in questo momento di difficoltà. Nonostante la sede sia ormai chiusa da diversi mesi, i nostri soci ci hanno appoggiato con grande serietà e senso di appartenenza essendo consapevoli che la situazione è difficile per tutti. Non nascondo la mia amarezza per questi mesi di chiusura ma sono consapevole che ritorneremo molto presto a gioire tutti insieme. Il nostro direttivo durante i mesi più difficili, in cui il virus ci obbligava a restare chiusi in casa, sì è impegnato anche in attività benefiche aiutando le famiglie del territorio che avevano bisogno di supporto.

– Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

Conoscendomi, probabilmente a D10S non riuscirei a dire nulla. Tuttavia cercherei di ringraziarlo per tutte le gioie che ci ha regalato e per tutte le emozioni che ci ha fatto vivere

– Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Oltre a Maradona un giocatore a cui sono molto affezionato è il Pocho Lavezzi a cui lego le prime partite viste in curva con mio figlio. Da calciatore del Napoli ha sempre sudato la maglia, dal primo all’ultimo minuto ed è sempre stato particolarmente legato al nostro popolo. Non dimenticherò mai i suoi scatti ed i suoi dribbling sulla fascia.

– Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Orta di Atella è uno di quei paesi che pur non essendo particolarmente famosi e conosciuti nasconde diversi posti da poter mostrare al pubblico. Senza dubbio consiglieri di visitare le due chiese del paese, il Santuario di San Salvatore da Horta con il suggestivo convento francescano di San Donato in cui è possibile trovare numerosi affreschi antichi e la Parrocchia dedicata a S. Massimo Vescovo che contiene in se anche la Cappella del Rosario. E’ doveroso poi fare un salto al Castello di Casapuzzano un vero e proprio pezzo pregiato della cultura ortese. L’odierna struttura nacque come torre di guardia, in epoca longobarda e si sviluppò nella successiva epoca normanna diventando un castello. Infine consiglio (ovviamente) di visitare la nostra sede, magari in occasione di qualche partite, per vivere l’atmosfera che viviamo noi ogni settimana. Voglio concludere ringraziando tutti i membri del direttivo. la nostra mascotte Biagio Bove che con la sue disamine è diventato un appuntamento fisso nei post partita del Napoli e infine tengo a citare un tifoso storico di Orta Di Atella ovvero Pasquale D’Ambrosio, amico fraterno ed anima rallegrante del nostro club.

Rosario Avenia

