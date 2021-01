Vita da Club: il Napoli Club Nocera Superiore

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La diciannovesima intervista è dedicata al Napoli Club Nocera Superiore del presidente Flavio Rotondo.

– Parlaci di te e del Club che rappresenti

Mi chiamo Flavio Rotondo e sono il Presidente del Napoli Club Nocera Superiore, costituito il 1° Febbraio del 2017. Io ed un gruppo di amici, tutti appassionati del Napoli, avevamo in mente da diversi mesi di creare un Club Napoli a Nocera Superiore ma mancava sempre qualcosa. A fine 2016, si era diffusa in città la notizia di un costituendo Club Juventus proprio vicino ai nostri luoghi di incontro. Non potevamo sopportare questo affronto. Dovevamo terminare velocemente il nostro progetto e costituire un Club più bello e più in vista dei nostri eterni rivali. E così fù.

In meno di un mese, il Club fu costituito e aprimmo la nostra sede proprio al centro della città. All’inaugurazione parteciparono centinaia di persone, tifosi del Napoli (in stragrande maggioranza), ma anche tanti sportivi, felici della nostra iniziativa. Attualmente il nostro Club vanta 83 soci ed è un luogo di incontro importante per la nostra città, sia per i giovani sia per le persone più attempate che nel Club passano insieme ore all’insegna della spensieratezza e della passione per i colori azzurri.

Allo stadio si va tutti insieme in bus. Cerchiamo, infatti, di essere presenti sempre. I giovani vanno in Curva A. I meno giovani nei distinti. Ogni partita per noi è un momento di gioia e di allegria anche quando il risultato non ci sorride. Oggi il nostro Club è un punto di riferimento per la nostra comunità. Tante sono state le manifestazioni e le feste organizzare in questi 4 anni e tante le iniziative benefiche portate aventi anche in questi difficili mesi dove la pandemia ci ha vietato di poterci incontrare come faceva prima. Ma noi siamo convinti che, presto, ritorneremo, più di prima, ad affollare la nostra sede ed ad incitare il nostro NAPOLI.

– Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

In questi ultimi anni, il Napoli ci ha regalato tanti momenti belli ed emozionanti. Quello che ricordo con più gioia, però, è stata la vittoria a Torino per 1-0 con il goal di Koulibaly al 90°. Quella sera il Club era strapieno ed, al goal vittoria, esplose di gioia. Restammo fino a notte fonda a cantare e a ballare. Quella sera ci abbiamo creduto. Lo Scudetto era possibile. Poi sappiamo tutti come è finita ma noi lo sentiamo ancora nostro e quella sera non la dimenticheremo mai.

– Raccontaci un aneddoto particolare legato al club.

Subito dopo la nascita del Club, organizzammo una serata “revival” con la gradita visita di Giuseppe Volpecina e Faustino Canè. Fu emozionante rivedere uno degli eroi del grande Napoli di Maradona ed altrettanto lo è stato rivedere il grande Canè, soprattutto per i soci meno giovani. Alcuni di loro, per l’emozione, non hanno saputo trattenere qualche lacrima di gioia ed ancora oggi ci ringraziano per quella bellissima serata.

– Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

Sono momenti difficili anche per il nostro Club. Noi abbiamo costi fissi per circa 1.000 € al mese tra fitto del locale, abbonamento SKY-DAZN, pulizie e disinfestazione periodica, acqua, energia, ect. Al momento abbiamo sempre fatto fronte agli impegni economici grazie al sostegno dei nostri soci ed ai nostri sponsor e siamo sicuri di poterlo fare ancora nei prossimi difficili mesi. Quello che ci preoccupa di più è non poter stare insieme ma, ripeto, sono sicuro che presto ritorneremo ad abbracciarci come facevamo prima e sarà ancora più bello.

– Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

Lo ringrazierei per le emozioni che ci ha dato e lo abbraccerei per un ultimo saluto. Addio Grande Diego. Sarai per sempre nei nostri cuori!!!

– Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Sicuramente il Matador Cavani. Che giocatore ragazzi. Un vero fuoriclasse. Come possiamo non ricordare il grande Careca. Forse l’attaccante più forte della nostra storia. E poi il nostro Koulibaly che ci ha regalato la serata più bella da quando è nato il nostro Club. Avrei voluto ricordare Marek Hamsik ma è andato via senza nemmeno salutarci e nel pieno della stagione. Questo comportamento non è stato degno di lui e del suo attaccamento alla maglia azzurra.

– Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

La nostra città deriva dall’antica Nuceria Alfaterna, città alleata di Roma. Per questo motivo, Annibale si accanì particolarmente contro l’antica Nuceria Alfaterna, devastandola e radendola al suolo. Nella nostra città, infatti, ci sono diversi scavi archeologici che hanno portato alla luce segni inequivocabili della grandezza della nostra città ai tempi dei romani. Ai nostri amici che verranno a trovarci, consigliamo di visitare la “Rotonda”, antico battistero Paleocristiano di estrema bellezza.

Consigliamo, infine, quando questa pandemia sarà solo un brutto ricordo, di farci visita durante lo svolgimento del Concorso Internazionale dei Madonnari, un concorso al quale partecipano artisti provenienti da tutto il mondo e che tappezzano le nostre stradi con quadri di grande valore artistico. Per questi ed altri motivi, venite a trovarci presto!!!

Rosario Avenia

Direttore di Persemprenapoli.it Giornalista, telecronista e radiocronista sportivo, conduttore e autore di programmi radio e tv