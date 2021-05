Vita da Club: il Napoli Club “Nel cuore” Cosenza

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La cinquantacinquesima intervista è rilasciata da Massimo Galizia vicepresidente del Club Napoli “Nel Cuore” Cosenza.

– Parlaci di te e del Club che rappresenti

Salve, sono Massimo Galizia nato a Napoli, zona Fuorigrotta, ma oramai vivo a Cosenza da ben 27 anni. Insieme ad alcuni amici abbiamo deciso di fondare a Cosenza il primo club Napoli. Il club è nato nel settembre 2020 ed è un gruppo molto unito. All’inizio eravamo io che ricopro la carica di vicepresidente, il presidente del club Francesco Cozzolino, cosentino verace, Fabio Peluso, Paolo Aiello e Domenico Di Lauro. Ci incontravamo presso alcune pizzerie della città per stare insieme e vederci le partite del nostro Napoli, e proprio in uno di questi incontri decidemmo di creare il Primo Club Napoli a Cosenza. Nel progetto man mano si sono unite altre persone che, come noi, hanno creduto nella realizzazione di questo importante progetto. Un grande aiuto e, soprattutto, un’impronta professionale ci è stata data dal socio Enzo Orabona.

– Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Essendo nati da poco, ed in piena pandemia, non abbiamo molti episodi da raccontare, ma la cosa che ha legato tutti i tesserati si è verificata quando, ahimè, il membro del direttivo Alessandro Efficace, colpito dal Covid-19 è stato ricoverato ed intubato in sala rianimazione. Noi tutti ci siamo stretti intorno ad Alessandro e alla sua famiglia e, grazie alla sua forza di volontà ed al suo animo di combattente nato, è riuscito a sconfiggere questo subdolo male. Nel giorno del suo ritorno a casa ci siamo riuniti tutti sotto la di lui abitazione per dimostrargli che gli amici nel momento del bisogno ci sono sempre.

– Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

Il club, che conta una cinquantina di tesserati, ha sofferto molto, come tutti del resto, questa pandemia; tenere le porte del club chiuse per la maggior parte del campionato ha creato non pochi problemi soprattutto di tipo economico Le spese di gestione sono enormi (bollette, fitto, Pay TV) oltre alla circostanza che, essendo al primo anno, abbiamo dovuto creare tutto da zero: dalla pittura delle pareti alla pavimentazione, dalla porta d’ingresso ai faretti. Tuttavia siamo fiduciosi in una pronta ripresa nella speranza che i recenti successi del nostro Napoli, ci portino bene per il futuro del Club.

– Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

Beh gli darei un consiglio molto importante, ossia di non fidarsi troppo di chi si spaccia per vero amico, in quanto sono i primi che mirano ad avere, a sue spese, fama, successo e soldi.

– Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Tra i calciatori che più ammiro dell’era De Laurentiis, al primo gradino c’è, senza ombra di dubbio, il capitano Marek Hamsik, mentre subito dietro piazzerei, a pari merito, il Pocho Lavezzi ed Edinson Cavani. In ogni caso ritengo che tutti i calciatori che hanno giocato ovvero che ancora giocano per i nostri colori (a parte uno) meritano il nostro rispetto e la nostra gratitudine, in quanto hanno sudato la maglia.

– Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Cosenza, la città Bruzia, si trova in una posizione molto strategica geograficamente, infatti il mare, sia quello Tirreno che quello Jonico distano a pochi chilometri con località turistiche molto belle e rinomate quali Paola, Diamante, Cetraro, Rossano, Cariati ecc.. Alla stessa breve distanza abbiamo la Sila, con delle località, per chi ama la montagna, che non hanno nulla da invidiare alle più rinomate mete turistiche invernali del nord. Tra le caratteristiche culinarie c’è solo l’imbarazzo della scelta; si può scegliere tranquillamente mare o montagna, quest’ultima con salumi, funghi, formaggi, carni (tutti prodotti dell’altopiano silano). Certo è che di sicuro la Calabria, e in particolare la Provincia di Cosenza, non vi lascerà a digiuno. Un saluto ed un invito a visitare sia il nostro club che le tante mete turistiche, vi aspettiamo a braccia aperte.

Il direttivo cosi formato vi saluta: Presidente Francesco Cozzolino, Vice Presidente Massimo Galizia, Segretario Domenico Castagna, Responsabile social Fabio Peluso ed Elena Gagliardi, Amministratore Alessandro Efficace, Soci fondatori Domenico Di Lauro, Enzo Orabona, Fabio Peluso. Forza Napoli Sempre.

Vita da Club a cura di Rosario Avenia

