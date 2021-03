Vita da Club: il Club Napoli Piedimonte Matese

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La trentacinquesima intervista è rilasciata da Mario Santangelo direttore sportivo del Club Napoli Piedimonte Matese del presidente Fiorella D’Angiolillo.

– Parlaci di te e del Club che rappresenti

Mi presento sono Mario Santangelo direttore sportivo del Club Napoli Piedimonte Matese, nonché fondatore insieme ad altri 3 amici (Alberto, Ugo e Dario). Lo fondammo nel 2007, con il passar degli anni e domenica dopo domenica siamo cresciuti arricchendoci di numerosi amici “AZZURRI”. Siamo un club al passo con i tempi tanto da aver nominato come nostro presidente, l’Avvocato Fiorella D’Angiolillo, facendo sì che un cospicuo numero di donne fanno parte di noi dandoci così un tocco di classe in più.

– Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Di episodi emozionanti ne abbiamo vissuti tanti, ma l’evento che ancora oggi viene ricordato da tutti è stata la prima festa “Matese Azzurro”. Una tre giorni in cui si avvicendarono vecchie glorie del Napoli, insieme ad alcuni giornalisti sportivi e speaker radiofonici.

– Raccontaci un aneddoto particolare legato al club.

L’aneddoto più simpatico che ci fa sorridere è stato quando dopo la partita NAPOLI-juve (dominata e vinta con una tripletta di Cavani) presi dall’euforia della vittoria nel ripartire con il pullman dimenticammo un nostro amico a Fuorigrotta. A metà del percorso ci accorgemmo della sua assenza e siamo dovuti ritornare a prenderlo.

– Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

L’emergenza epidemiologica ha avuto delle inevitabili conseguenze sul club oltre per il non stare tutti insieme a seguire le partite ma anche a non poter vivere la nuova sede che abbiamo da poco inaugurato, ma la passione e la volontà dei tifosi più assidui ci aiutano a superare questo momento, che ci auguriamo per il bene di tutti possa passare presto.

– Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

GRAZIE!!!

– Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Per la mia età Careca, Cavani, Hamšík, Lavezzi, Grava e Bruscolotti. Per la storia del Napoli che molti amici e soci mi raccontano Sivori, Altafini, Savoldi, Krol, Pesaola.

– Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Il Matese rappresenta un giusto mix tra arte e natura, con percorsi montani da visitare con lunghe passeggiate, attraverso il centro storico e il verde delle alture. Vista l’antica tradizione contadina da degustare sono i prodotti tipici locali, famoso il caciocavallo del Matese, tarallo del Matese, famose anche le laine con fagioli o ceci oltre a un buon vino pallagrello. Dovete solo venirci a trovare perché la descrizione non rende la bellezza del posto che per la sua caratteristica va vissuto. Oltre a visitare la nostra sede. FORZA NAPOLI!

