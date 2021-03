Vita da Club: il Club Napoli Lucerna

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La trentaquattresima intervista è dedicata al Club Napoli Lucerna del presidente Stefano Fatigati.

– Parlaci di te e del Club che rappresenti

Mi chiamo Stefano Fatigati e sono il Presidente e co-fondatore del Napoli Club Lucerna-Svizzera. Il nostro Club viene fondato nell’Aprile 2008. Molto prima, dai tempi della Serie C e B, il gruppo storico del Club si riuniva sempre in occasione delle partite del Napoli. Ben presto è nata l’idea di fondare un Club e di riunire tutti gli appassionati azzurri della zona. Sono passati 13 anni e la passione è sempre la stessa del primo giorno.

– Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

In occasione del nostro 10° anniversario. Abbiamo organizzato una festa epocale, con Decibel Bellini come ospite d’onore. Quel momento è stato veramente emozionante ed indimenticabile! Avere Decibel Bellini con noi a Lucerna è stato un motivo d’orgoglio!

Altri due episodi belli ed emozionanti sono stati quando nel 2017 siamo stati ricevuti dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris e quando nel 2018, in occasione di una trasferta a Milano, il FC Lucerna (Club che milita nella Serie A svizzera) ci ha concesso il loro pullman per andare a Milano.

– Raccontaci un aneddoto particolare legato al club.

Come tutti ben sapete, noi tifosi del Napoli siamo molto passionali! In passato varie volte abbiamo lanciato una scommessa simpatica prima delle partite. La scommessa è molto semplice. Quella di non aprire bocca il più lungo possibile, durante la partita. Il risultato è che fino ad ora non abbiamo mai superato i 5 – 10 minuti in silenzio…

– Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

È difficile e dura per tutti, anche per noi! La nostra sede è chiusa dal mese di dicembre.

Speriamo di poter riaprire al più presto!

– Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

Innanzi tutto mi inginocchierei davanti a lui! L’unica cosa che mi verrebbe da dire è GRAZIE! Grazie per le emozioni che ci ha regalato! Grazie per i trofei vinti! Grazie per aver difeso la nostra terra e la nostra gente fino alle fine!

– Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Mi viene da dire Inler, Behrami e Dzemaili. I tre svizzeri che hanno giocato di recente nel Napoli. Con loro tre abbiamo avuto un rapporto speciale, anche perché li abbiamo incontrati più di una volta. Poi ci sono i tre tenori…, Lavezzi, Cavani ed Hamsik. Loro tre, come sicuramente tanti altri, hanno dato l’anima per il nostro Napoli e tutt’ora sono legatissimi alla nostra gente e alla nostra terra!

– Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Lucerna è bellissima! Senza dubbio uno dei luoghi più belli della Svizzera. È una città turistica, visitata da tanti asiatici e americani. La città vecchia con i tuoi ponti di legno è un incanto! È incantevole perdersi tra le sue vie e i canali che attraversano la città, ammirare i palazzi con affreschi antichi. Poi ci sono le torri, il lago, il Pilatus (la montagna di Lucerna) e tante altre bellezze! La Svizzera è conosciuta come la patria del formaggio e della cioccolata. Quindi consiglio queste due cose.

Un’ultima cosa. Permettetemi di ringraziare il nostro direttivo per il lavoro e la passione verso il Napoli Club Lucerna-Svizzera! Il vicepresidente Vincenzo Grieco, la segretaria Rita Di Dato, i consiglieri Pietro D’Isa, Antonio Vigliotti, Luigi Costabile e il direttore sportivo Sergio Rossi.

Rosario Avenia

