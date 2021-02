Vita da Club: il Club Napoli Due Sicilie

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La venticinquesima intervista è dedicata al Club Napoli Due Sicilie del presidente Luigi Guarino.

– Parlaci di te e del Club che rappresenti

Sono Luigi Guarino, presidente del Club Napoli Due Sicilie. Il Club nasce nel 2016 con l’obiettivo di essere il centro di aggregazione dei tifosi identitari impegnati nel portare anche allo stadio i simboli della nostra storia. Infatti, negli anni precedenti, si erano verificati diversi episodi spiacevoli, con gruppi di tifosi bloccati all’ingresso dello stadio perché ritenuti colpevoli di introdurre bandiere, sciarpe o cappellini vietati. Ci fu anche un’interpellanza da parte del senatore Bartolomeo Pepe e, in base alla risposta dell’allora ministro degli interni, decidemmo di legittimare la presenza dell’antico vessillo di Napoli Capitale inserendolo nel simbolo di un club legalmente riconosciuto.

– Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

L’episodio più emozionante fu la presenza allo stadio, dietro il nostro striscione, dei bambini della terra dei fuochi.

– Raccontaci un aneddoto particolare legato al club.

Esordio dello striscione del Club allo stadio. Chiriches sbaglia un passaggio e Chievo in vantaggio. Scoramento. Mi alzo e dico: tranquilli vinciamo 4 a 1. Vincemmo 3 a 1. In caso contrario, superstizioso come sono, avrei sciolto il club.

– Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

L’emergenza pandemica è stata durissima per il club. Abbiamo, però, deciso di reagire. Proprio in questi giorni, abbiamo formalizzato la nuova sede, portandola in città, zona Mergellina. Ora aspettiamo solo il momento per inaugurarla e cominciarla a vivere.

– Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

Se avessi davanti a me D10S gli direi solo due parole: grazie di tutto

– Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Io adoro i lottatori quindi il mio idolo è Bruscolotti. Mi piace anche ricordare un giocatore poco citato ma che diede molto alla maglia, in tempi bui: Filippi.

– Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Per chi verrà nella nostra sede, consiglio di guardare il golfo da Mergellina e restare estasiato. Per il pranzo, sicuramente le specialità di mare dei ristoranti di zona.

