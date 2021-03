“Vita da Club”: il Club Napoli Berlin

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La trentasettesima intervista è dedicata al Club Napoli Berlin del presidente Vincenzo Colucci.

– Parlaci di te e del Club che rappresenti

Mi chiamo Vincenzo Colucci e sono un maratoneta sognatore, nel senso che mi alleno come un matto ma alla fine é veramente difficile gareggiare ad altissimi livelli. Ogni gara porto con me il mio amuleto, un polsino del Napoli dei tempi della serie B. É il mio portafortuna. Grazie a quel polsino in ogni parte del mondo riconoscono le mie origini e la mia passione. Trovi sempre durante il percorso qualcuno che ti dice … FORZA NAPOLI.

Il Club Napoli Berlin nasce nel 2010 durante le prime prodezze del Matador Cavani e il consolidamento del trio con Hamsik ed il Pocho Lavezzi. Il nostro Club é più un gruppo di amici che un vero e proprio Club con le varie cariche gerarchiche. Il resto del gruppo mi chiama “O’ President” ma in effetti tutti siamo allo stesso livello. Io mi occupo, quando eravamo liberi dalla limitazioni dovute alla pandemia, delle varie organizzazioni come trasferte oppure l’ amato ritiro in quel di Dimaro.

– Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

In questi 10 anni abbiamo vissuto momenti belli come le tre Coppa Italia, la Supercoppa di Doha ma anche delusioni come la mancata qualificazione in Champions con Benítez.

– Raccontaci un aneddoto particolare legato al club.

Tra gli episodi divertenti ed esilaranti spiccano senza dubbio le trasferte di Madrid e di Zurigo dove, anche grazie agli amici del Club Napoli Zurigo Partenopea, siamo riusciti a partire in massa da Berlino.

– Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

Per il Club, come del resto per tutti, questo é un momento difficile. Lo scopo di un Club é quello dell’aggregazione e purtroppo in questo periodo diventa veramente difficile rincontrarsi e anche gioire ad un gol tutti insieme. Da diversi mesi viviamo un semi lockdown a Berlino, non é possibile incontrarsi al solito bar e quindi interagiamo durante la partita via whatsapp.

– Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

MITO ASSOLUTO… D10S

– Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Alla domanda a quale giocatore sono più legato ti dico i vari capitani storici come Cannavaro e Hamsik. Insigne é un napoletano vero e sta facendo qualcosa di importante per Napoli. Io sono più per la maglia, i giocatori vanno e vengono. Solo uno rimarrà per sempre….e quel 25 novembre 2020 ci ha sconvolto tutti. Ho sempre sognato un giorno di poterlo incontrare.

– Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Per tutti i tifosi che vogliono venire a Berlino siete i benvenuti, una capitale europea non c’ è bisogno di presentazioni. Amo il modo di vivere berlinese, una città caotica ma allo stesso tempo tranquilla, una città che ti fa crescere anche lavorativamente. L’ inverno é duro da affrontare, ma per fortuna finisce presto. Il cibo purtroppo é un caso a parte. Non sono amante della cucina tedesca, cose tipiche sono il curry wurst e il Döner Kebab; la comunità turca é enorme.

Voglio ringraziare Rosario Avenia, presidente del Club Napoli SMCV Azzurra, per questa possibilità e Auf geht’s NEAPEL!

Rosario Avenia

Seguiteci anche su www.persemprecalcio.it

Direttore di Persemprenapoli.it Giornalista, telecronista e radiocronista sportivo, conduttore e autore di programmi radio e tv