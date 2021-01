Vita da Club: Il Club Napoli Albania

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”.

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La ventitreesima intervista è dedicata al Club Napoli Albania del presidente Geri Kusi.

– Parlaci di te e del Club che rappresenti

Sono Geri Kusi un tifoso del Napoli sin da piccolo e l’amore per il Napoli è cresciuto ogni anno sempre di più fin quando nel 2012 ho pensato di creare qualcosa qui dove vivo, riunendo tutti i tifosi partenopei. La creazione del club è nata come desiderio di avere un associazione che aggreghi tutti i tifosi azzurri presenti nella mia nazione ed oggi il Club Napoli Albania conta ben 150 membri ed ogni giorno cresce sempre di più.

A causa della pandemia non possiamo presenziare alle trasferte o agli eventi in Italia e cerchiamo di riunirci per ogni partita del Napoli presso l’Infinity Bar con sede a Tirana. Stiamo pensando a progetti più grandi e nei prossimi giorni avremo una tessera associativa per ogni membro del Fan Club Napoli Albania. Ogni socio ha una maglietta con il logo del club. La voglia di costituire un Club di qualità cresce ogni giorno e vorrei ringraziare chi mi aiuta in questa opera: Ruggero, Kesi, Daniela, Meribana, Riani, Klodi e tanti altri.

– Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Indubbiamente il gol di Koulibaly contro la Juventus; per me da tifoso era come il gol del titolo ma la fortuna non voleva che vincessimo lo scudetto. Per me quel gol è stato una festa in sé.

– Raccontaci un aneddoto particolare legato al club.

Nel 2018, durante la partita Napoli – Benevento, mi è capitato un incidente per esultare dopo un gol del Napoli: sono caduto e mi sono rotto un braccio, un aneddoto molto particolare, ma poco simpatico per me.

– Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

I tifosi sono il 12 ° giocatore del Napoli e la loro assenza continuerà fino a quando la situazione non tornerà alla normalità. Ciò naturalmente peserà sia sulla squadra che sui club che purtroppo devono restare chiusi. Tuttavia il direttivo dell’associazione sta lavorando assiduamente su tutti i social network per non interrompere le attività.

– Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

Tu sei la magia del calcio. Mi sento ancora più orgoglioso di essere un tifoso del Napoli e doppiamente orgoglioso che oggi l’icona della squadra sia rappresentata con te.

– Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Soprattutto al capitano Lorenzo Insigne.

– Perchè i tifosi del Napoli presenti in Albania dovrebbero unirsi al tuo club?

Dico loro di entrare a far parte della nostra famiglia in modo da sentirci ancora più forti; in questo modo potremo seguire e sostenere tutti insieme ogni partita del Napoli.

Rosario Avenia

