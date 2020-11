Vita da Club: alla scoperta del Club Napoli Cava de’ Tirreni

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”.

La rubrica “VITA DA CLUB” a cura di Rosario Avenia vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. Secondo una ricerca commissionata a Nielsen, il numero dei tifosi del Napoli nel mondo è cresciuto negli ultimi anni alla straordinaria cifra di 35 milioni. Il numero dei simpatizzanti è addirittura di quasi 120 milioni. Chi tifa il Napoli ama la maglia della città del Golfo come una seconda pelle e ne rappresenta l’anima più vera e profonda. Napoli e il Napoli è uno stato d’animo ed è con smisurata passione ed incrollabile fede che, sugli spalti del San Paolo ed in giro per il mondo, vengono venerati i paladini che quella maglia con orgoglio indossano. Ogni settimana saranno intervistati i presidenti, ovvero loro delegati, di due Club Napoli sparsi in Italia e nel Mondo che si racconteranno e, soprattutto, racconteranno storie legate alla propria associazione e non solo.

Bruno Magliano, Presidente del Club Napoli Cava de’ Tirreni

Parlaci di te e del Club che rappresenti: “Sono Bruno Magliano, presidente del CLUB NAPOLI CAVA DE’ TIRRENI ,club costituitosi nell’anno 2016 per volontà di un gruppo di amici , appassionati tifosi degli Azzurri, e dedicato alla memoria di NICOLA PELLEGRINO, grande sostenitore del Napoli e fautore del vecchio Club Napoli esistito a Cava tra gli anni 70 fino agli anni 90. Ai sedici soci fondatori si sono aggiunti, nel giro di pochi mesi, altri 145 iscritti, i quali hanno fatto sì che, con la loro adesione, si potesse aprire una bellissima sede dove ci ritroviamo specialmente in occasione delle partite del Napoli. Allo Stadio SAN PAOLO la nostra collocazione, con annessi striscione e bandiere (il tutto coordinato dal nostro SOCIO mitico, tifosissimo CIRO VISCO) è il settore D27 dei distinti superiore (praticamente zona centrale ) con una discreta rappresentanza, delle fasce giovanili del nostro club, anche nelle due curve.Nell’ambito della conduzione del Club , sono affiancato da 10 soci che compongono il CONSIGLIO DIRETTIVO, oltre ad un ulteriore gruppo di 6 persone suddivisi tra PROBIVIRI e REVISORI DEI CONTI. Il Club è molto impegnato anche nel SOCIALE sul territorio di Cava, in varie attività benefiche e culturali, aiutando con banchi alimentari ed altri beni due Parrocchie, ubicate nelle zone più disagiate della nostra città”.

–Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Un momento importante, emotivamente , è stato quando abbiamo intitolata la sala TV al compianto CIRO ESPOSITO , con la presenza della madre ANTONELLA LEARDI il papà GIOVANNI, l’attore comico ANGELO DI GENNARO (nostro Presidente Onorari ), il giornalista PAOLO DEL GENIO, il calciatore FRANCESCO MONTERVINO, l’indimenticabile PIERO SANTIN, oltre alla presenza di vari presidenti di Club Napoli.

Raccontaci una storia particolare legata al club.

Un momento toccante è stata la raccolta fondi , tramite una lotteria, da noi organizzata con una tombolata finale che vide la partecipazione di oltre 200 persone, a favore dell’associazione CON-RETT, la quale assiste e supporta le famiglie che hanno bambini affetti dalla sindrome di RETT.

Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

Purtroppo la situazione non è facile. Sostenere un club comporta dei costi esorbitanti soprattutto per chi ha una sede propria; tuttavia ritengo che con l’aiuto del direttivo, di tutti i soci e dei nostri sponsor riusciremo a restare in piedi e ne usciremo più forti e solidi di prima.

Quali sono i tre calciatori del Napoli, ad esclusione di D10S, a cui ti senti più legato?

Ritornando al discorso, prettamente sportivo, i calciatori che ( escluso DIEGO ) sono rimasti nel cuore di tanti di noi, e che sono stati immortalati nella nostra sede con grossi poster, sono EZECHIEL LAVEZZI , EDINSON CAVANI e MAREK HAMSIK per le tantissime emozioni che, ognuno distintamente, ci hanno saputo trasmettere.

Cosa consigli di visitare ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Dulcis in fundo vorrei parlarvi un po’ della nostra bellissima città ubicata in una ridente valle, piena di verde, circondata dai monti Lattari, che specialmente nei fine settimane accoglie centinaia di persone provenienti dai paesi limitrofi a fare il cosiddetto “STRUSCIO” sotto i secolari PORTICI, unici nel genere in tutto il SUD ITALIA.Un altra perla è la MAESTOSA ABBAZIA BENEDETTINA,risalente all’anno MILLE, dove è custodita una delle più antiche BIBLIOTECHE.Una cosa però ci inorgoglisce più di altre: la famosa PERGAMENA BIANCA, rilasciata dal Re FERDINANDO I D’ARAGONA al popolo della CITTA’ DELLA CAVA il 4 settembre del 1460 per i servigi e la fedeltà alla CORONA, insignendo cosi CAVA come CITTA’ FEDELISSIMA AL REGNO DI NAPOLI .Ancora oggi questo evento viene festeggiato ogni anno nella prima decade di Giugno con una maestosa festa, a cui partecipano circa 2500 CAVESI indossando costumi storici risalenti quella epoca, facendone una tra le più belle rievocazioni storiche della nostra regione ( se non d’Italia ).Ultima citazione, CAVA è famosissima anche per la sua cosiddetta MOVIDA con i suoi innumerevoli locali , PUB, BIRRERIE, LOUNGE BAR ,RISTORANTI, DISCOTECHEubicate proprio in una delle zone del Centro Storico denominato BORGO SCACCIAVENTI. Per tutto questo e tanto altro vi invito a visitare Cava.

Rosario Avenia