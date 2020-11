Vita da Club: alla scoperta del Club Cercola Partenopea

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”.

La rubrica “VITA DA CLUB” a cura di Rosario Avenia vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. Oggi è con noi Tony Manna, presidente del Napoli Club Cercola Partenopea.

Parlaci di te e del Club che rappresenti

Sono Tony Manna presidente di Cercola Partenopea. Ho 35 anni e da quasi 4, cioè dalla sua fondazione, sono alla guida di questo club. Cercola Partenopea è un sodalizio fortemente identitario. Il nostro stile é affondare profondamente nella nostra storia, le radici delle attività svolte attualmente. Il nostro modus operandi è decisamente autonomo. Abbiamo la presidenza (Presidente, 2 vice presidenti e la segretaria) con età media più bassa (35 anni).

Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Il momento più importante sportivamente è stata l’ultima vittoria della Coppa Italia quando fuori al club si riunì tanta gente che ci prende come riferimento per il tifo.

Raccontaci una storia particolare legata al club?

Il momento più profondo è stato un invece quello con Gennaro Di Paola reduce delle quattro giornate di Napoli, ospite del club. Ascoltare la sua testimonianza ci ha emozionato moltissimo.

Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

In questo periodo di emergenza Covid, abbiamo fatto di necessità virtù, facendo capire ai nostri soci che è chiusa la sede, ma non il club! Abbiamo spostato le nostre energie su altre attività sostenibili con le nuove restrizioni. Abbiamo ultimato il lavoro di registrazione, del nostro inno DAL VESUVIO ALLA CURVA B. L’abbiamo depositato e prossimamente dovrebbe essere disponibile sui Digital Store. Invitiamo ad ascoltarlo su YouTube. Sta partendo in questi giorni, anche il giornale di CERCOLA PARTENOPEA. Sarà un periodico mensile digitale e su richiesta si potrà richiedere la copia cartacea. Lo stile sarà quello che ha sempre contraddistinto il nostro club partire dallo sport per arrivare alle radici della cultura Cercolese e Partenopea. È ovvio che la difficoltà maggiore è la gestione economica. Abbiamo valutato intorno ai 2000 euro la perdita per il lockdown di marzo. E alla vigilia di quest’altra chiusura, abbiamo variato l’organizzazione delle quote, dimezzandole, e predisponendo il pagamento anticipato. Questa misura, molto apprezzata dai soci, unita alla spinta dei nostri sponsor, ci consente di essere tranquilli.

Quali sono i tre calciatori del Napoli, ad esclusione di D10S, a cui ti senti più legato?

I 3 giocatori (escludendo D10S): Stefan Schwoch era il mio idolo.. Ezechiel Lavezzi : uno di noi! Lorenzo Insigne napoletano e capitano.. grande rispetto!

Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Parlando del mio paese, esso nasce sulla antica via romana detta Sommese. Ebbe il suo massimo splendore nel 1700 e 1800 con la costruzione di numerose ville di vacanza di famiglie nobiliari. Le eccellenze sono per lo più gastronomiche: il pane, i frutti, la trippa. Cercola è ubicata al confine con la città di Napoli ed il Parco Nazionale del Vesuvio. Vi invitiamo a venire a trovarci !!

Rosario Avenia