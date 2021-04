Vita da Club: il Napoli Club Aprilia

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La quarantatreesima intervista è dedicata al Napoli Club Aprilia del presidente Dominique Grimaldi.

– Parlaci di te e del Club che rappresenti

Mi chiamo Dominique Grimaldi, sono l’attuale presidente ed uno dei fondatori dell’ Napoli Club Aprilia. La decisione di fondare il club fu presa, nel 2018, insieme ad Gianluca Martone, Carmine De Angioletti, Pasquale Lettera e Vincenzo Caloroso, per riunire i tantissimi campani tifosi azzurri presenti ad Aprilia che avevano in comune la passione per i colori azzurri. La perfetta integrazione del Napoli Club Aprilia nel tessuto sociale cittadino è evidenziata nel logo sociale del club dove oltre la N classica sono presenti anche le rondini e la corona, ossia i simboli dello stemma del Comune di Aprilia.

Segno questo della volontà, di chi fa parte del Napoli Club Aprilia, di costruire un identità, un’integrazione e un senso di appartenenza nel luogo dove si vive tenendo ben salde quelle che sono le origini, le tradizioni e la cultura dei luoghi di provenienza. Il Napoli club Aprilia, in ambito territoriale, si propone di organizzare attività sportivo-culturali, partecipare ad iniziative benefiche ed attività ricreative sia per i soci che per i simpatizzanti. In un futuro prossimo è intenzione del Napoli club Aprilia di far conoscere alla cittadinanza la commedia napoletana con il supporto di una compagnia teatrale locale ed organizzare anche visite guidate nella città di Napoli in modo da far conoscere, oltre la bellezza della città, la tradizione, la cultura partenopea nonché i luoghi dove Maradona ha fatto la storia.

Al momento, nonostante le restrizioni dettate dalle norme per contrastare il covid, che non permettono l’aggregazione, il Club conta comunque circa 100 soci che hanno confermato, nonostante tutto, la loro passione e fede per i colori azzurri. Il club, nonostante la giovane età, si pone un obiettivo ambizioso, creare un collegamento costante con gli altri Napoli club presenti in Italia e nel mondo, partecipare alle loro iniziative per crescere come club, coinvolgere i propri tesserati, renderli partecipi e consapevoli che la passione dei tifosi napoletani non ha uguali nel mondo.

– Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Sicuramente il momento più emozionante vissuto dal Club c’è stato nell’organizzare il primo memorial nel ricordo di “Andrea Martone”. Andrea è stato tra gli ideatori della nascita del Napoli Club Aprilia ma purtroppo non ha avuto la soddisfazione di vedere realizzato il suo sogno. Nel suo ricordo è stato organizzato un torneo quadrangolare di calcio tra ragazzi dando vita ad una giornata di sport all’insegna del divertimento e della socializzazione.

In questa occasione l’importante non era vincere ma partecipare mettendo in pratica quelle che erano le convinzioni di Andrea che credeva fermamente che lo sport, oltre ad essere divertimento e socializzazione, rappresenta una scuola di vita che insegna ad avere rispetto delle regole e degli altri.

Finito il torneo e le premiazioni di rito, il Napoli Club Aprilia ha offerto una cena a tutti i partecipanti dando loro modo di discutere con passione sia sulla squadra del cuore che sugli obiettivi futuri del Club. Sport, divertimento e stare insieme, con un occhio rivolto anche al sociale, questi i temi trattati. Con il sottofondo di melodie partenopee e con evidente emozione da parte di tutti i partecipanti, la serata si è conclusa quando il direttivo del Club, a nome di tutti i soci ha donato alla famiglia un ritratto artistico del caro e indimenticato Andrea, con la promessa che il memorial diventerà un appuntamento fisso nell’ambito della manifestazioni sportive della città.

– Raccontaci un aneddoto particolare legato al club.

Negli periodo pre-covid ci si incontrava nella sede del club per la visione delle partite della squadra del cuore per circondarsi di persone che condividevano non solo la stessa fede calcistica, ma anche la stessa devozione verso i rituali impliciti che ogni pre partita impone. Tutti in silenzio, con la medesima concentrazione, tutti complici nel seguire le stesse piccole scaramanzie e abitudini che potevano propiziare la vittoria degli azzurri.

Prima di ogni partita ognuno rivolgeva lo sguardo verso l’immagine di Maradona indirizzandogli una preghiera pagana, propiziatoria alla vittoria del Napoli. Ogni socio poi occupava lo stesso posto da quando il Napoli vinse una prestigiosa partita di Champions League. Se la squadra vinceva, subito in sottofondo la base della canzone “un giorno all’improvviso” faceva partire un coro da stadio.

– Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

Per vivere una passione c’è bisogno di un punto di aggregazione e di riferimento per condividere le emozioni l’ entusiasmo, la fede e la passione per i colori azzurri. Al momento la grande famiglia del Napoli club Aprilia si tiene in contatto e unita attraverso una chat dove si condividono le gioie e i dolori. Non c’è partita dove i partecipanti non interagiscono tra loro per creare vicinanza dove le norme di sicurezza per la pandemia hanno creato distanziamento.

– Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

Diego è stato per noi tifosi del Napoli amore a prima vista. Già da quando Ferlaino ebbe l’idea folle di portare a Napoli il giocatore più forte di sempre, noi tifosi abbiamo cominciato a sognare. Dai primi palleggi in un San Paolo gremito abbiamo avuto immediatamente la percezione che per noi napoletani sarebbe diventato il nostro orgoglio e il nostro vanto. In Lui vedevamo il parente, l’amico a cui si pensa e si vuole bene. Gli saremo eternamente grati per quello che ha fatto per i nostri colori.

– Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Senza dubbio il pensiero va a Giuseppe Bruscolotti “Palo e fierr”, vero e proprio simbolo della napoletanità. Uomo vero, carismatico e senza fronzoli. Calciatore dallo spirito combattivo, amato da tutti. Tante battaglie in maglia azzurra, senza mai lesinare energie e sudore. Un grande uomo che, con la sua umiltà, non ha avuto alcun dubbio nel lasciare la fascia di capitano al giocatore più forte di tutti i tempi.

– Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Aprilia è un comune della provincia di Latina, fondata il 25 aprile 1936 a seguito delle bonifiche dell’Agro Romano. È una città relativamente giovane è grazie alla forte industrializzazione degli anni 70 è stata un punto di riferimento per chi in quegli anni era in cerca di lavoro e benessere. I suoi abitanti provengono da diverse regioni italiane e questo rende Aprilia una città aperta e multiculturale dove le diverse tradizioni si integrano in un mix perfetto. La comunità campana ad Aprilia è una delle più numerose e tra loro sono tantissimi i tifosi del Napoli.

