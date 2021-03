Vita da Club: il Club Napoli Venezia Mestre

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La trentottesima intervista è rilasciata dal presidente Giuseppe Argenziano del Club Napoli Venezia Mestre.

– Parlaci del Club che rappresenti

Il nostro club è nato nel 2012 per volontà di 3 persone: il sottoscritto ed i sigg. De Rosa Mario ed Esposito Salvatore. Nei primi 2 anni ci ha ospitati, nei suoi locali, la pizzeria “IL CAVALLINO ” del sig. Gennaro Matrone. Dopo i primi due anni abbiamo deciso di trasferire la sede del club in una diversa location, affittata questa volta da noi soci ed ubicata sempre a Mestre, dove siamo rimasti per altri 3 anni. Successivamente ci siamo trasferiti, fino al novembre scorso, in altro locale ancora. Durante l’ultimo periodo abbiamo trasformato il club in “Associazione Culturale Partenopea” al fine di aderire ad un bando comunale di assegnazioni di locali di proprietà del Comune di Venezia. La partecipazione a detto bando ha dato i suoi frutti perchè fortunatamente il Comune ci ha assegnato il locale nuovo che abbiamo anche arredato ma che purtroppo, causa pandemia, non abbiamo potuto ancora frequentare.

– Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Di episodi emozionanti ne abbiamo vissuti molti, ma comunque quello che ci ha più entusiasmato è senza dubbio il riconoscimento delle autorità locali attraverso l’assegnazione del locale dove poter trasmettere sul territorio la nostra cultura partenopea, e farci conoscere dai cittadini Mestrini.

– Raccontaci un aneddoto particolare legato al club.

Un aneddoto simpatico e divertente è stato quando abbiamo ospitato il grande skipper del Napoli degli anni 60/70 Dino Panzanato, originario di Favaro Veneto, adesso purtroppo deceduto (R.I.P.). Con lui abbiamo ricordato dell’episodio accaduto in Napoli Rubentus dove Omar Sivori subì un fallo da Favalli e Panzanato si scagliò contro Salvadori colpendolo con un pugno. Dino prese 9 giornate di squalifica ed Omar Sivori ne prese 6, cosa che poi decreto la fine della carriera del “CABEZON”.

– Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

Purtroppo in questo momento di pandemia il club è chiuso, ma tutti i soci sono sempre in contatto tra loro attraverso la chat di gruppo.

– Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

Se avessi D10S davanti gli direi “grazie per tutto quello che ci hai fatto vincere e per le emozioni che ci hai regalato, rimarrai nella storia di Napoli per l’eternità”.

– Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Io personalmente mi sento legato ad ANTONIO IULIANO, napoletano e “bandiera” del Napoli degli anni 60/70, anche perché, insieme a Italo Allodi, ha contribuito a far venire D10S a Napoli.

– Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Appare superfluo consigliare di visitare Venezia, città unica e straordinaria nel suo genere. Di piatti locali ce ne sono tantissimi e tutti molto saporiti. Vi aspettiamo!

