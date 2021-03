Vita da Club: il Club Napoli internet Olanda

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La trentaseiesima intervista è dedicata al Club Napoli Internet Olanda del presidente Elio Lo Conte.

– Parlaci di te e di come è nata la passione per il Napoli



Io sono nato a Napoli da genitori siciliani nel 1953. Nel 1960 mio zio mi portò a vedere una partita del Napoli al San Paolo da poco inaugurato e lì é iniziata la mia passione. Da piccolo leggevo ogni lunedì nelle pagine sportive del ROMA (ai tempi ricordo erano gialle) le imprese della squadra azzurra. I miei eroi erano Bugatti, Mistone, Di Giacomo, Girardo, Del Vecchio e Tacchi. Quel Napoli lottava per non retrocedere, anzi nel 1961 retrocesse in B. Ed io per la prima volta piansi per il Napoli. Quando avevo 10 anni, i miei rientrarono in Sicilia e quindi sono cresciuto a Palermo, ma sempre con la passione per la nostra squadra azzurra. Non posso dimenticare quando nel 1969 (avevo 16 anni) ci fu una tumultuosa partita rimasta nella storia, Palermo-Napoli. Il Napoli annoverava un giovane Zoff in porta ed Altafini e Juliano davanti. Io ero là, tra tutti i tifosi rosanero che nonostante il Palermo non navigasse in buone acque ci tenevano affinché la Favorita rimanesse inviolata. Invece a pochi minuti dal termine, quando si era sul 2-2, grazie ad un discutibile fallo di un difensore del Palermo, l’arbitro Sbardella decretò un rigore che fu messo a segno da Altafini. Al fischio finale iniziò la caccia all’uomo nero. Ci fu il finimondo con invasione di campo ed elicottero che venne a salvare l’arbitro. Esperienze che non si dimenticano. Nel 1979, dopo la laurea ho avuto un posto all’Ufficio Europeo Brevetti dell’Aia e quindi mi sono trasferito in Olanda.

– Come e quando é nato il Club che rappresenti.

Negli anni 80, negli anni di Diego e degli scudetti, mi venne l’idea di creare con altri amici Napoletani che vivevano in Olanda il CLUB NAPOLI OLANDA. E non avevamo solo iscritti Napoletani, tanti giovani Olandesi si erano iscritti al CLUB NAPOLI. Chiaramente la maggior parte degli Olandesi in quegli anni seguiva e tifava Milan, dove giocavano Gullit, Van Basten e Rijkaard, ma c’erano anche giovani Olandesi, incantati dalle magie di Diego che tifavano Napoli e fra i nostri iscritti abbiamo anche annoverato l’indimenticabile Ruud Krol.

In quegli anni raggiungemmo circa 100 soci. Quando poi Maradona andò via dal Napoli, l’interesse pian piano diminuì ed il CLUB NAPOLI OLANDA aveva meno iscritti, fu così che decisi di trasformarlo in un CLUB di tifosi del Napoli di tutto il mondo. In effetti, nel 1995 quando Internet cominciava ad essere conosciuta dagli appassionati di computer e di elettronica, ho cominciato a cercare informazioni sul Napoli nella rete. Vivendo in Olanda vedevo che erano nati siti Web di tifosi dell’Ajax ed anche delle principali squadre inglesi come il Liverpool ed il Chelsea. Ma sul Napoli niente … così ho creato un sito di informazioni sulla nostra squadra del cuore con due versioni, una in italiano ed una in inglese per i tantissimi tifosi del Napoli sparsi per il mondo. Ogni lunedì, in quegli anni il CLUB NAPOLI INTERNET era l’unico sito che presentava su Internet le cronache delle partite del Napoli. Subito dopo ho creato una mailing list in italiano ed una in inglese che facevano arrivare nelle caselle postali elettroniche di tutti gli iscritti le cronache delle partite ed altre informazioni sulla squadra azzurra. In pochi anni, nonostante il Napoli non navigasse in buone acque, le iscrizioni superarono quota 2000 per i soci di lingua italiana e 1500 per quelli di lingua inglese. Avevamo iscritti da tantissimi paesi, dalla Germania, dagli Stati Uniti, dal Giappone, dall’Argentina, etc.. A quei tempi il nostro motto era: ”Con il CLUB NAPOLI INTERNET il Napoli va in rete”. Da qualche anno il CLUB si é spostato su Facebook e conserva sempre le due versioni quella in lingua Italiana e quella in lingua Inglese perché noi vogliamo essere un punto di riferimento anche per i tifosi stranieri che si innamorano di Napoli e della nostra squadra azzurra.

– Quali sono gli episodi più emozionanti che avete vissuto?

Tanti sono gli episodi emozionanti che ricordo. Comincio chiaramente dal 10 maggio 1987, quando in 12 iscritti (8 Napoletani e 4 Olandesi) del CLUB NAPOLI OLANDA partiamo da Amsterdam per Napoli per assistere alla partita che ci assegnerà il primo scudetto della storia del Napoli. In effetti partiamo il venerdì pomeriggio ed il sabato, non ricordo più come, siamo riusciti ad entrare negli spogliatoi del San Paolo, farci una foto con Diego e persino calpestare il prato del San Paolo … tutto ciò 24 ore prima del giorno magico. Un altro episodio che non dimentico é legato all’ultima promozione in serie A. Eravamo nel giugno del 2007 e mi trovavo per lavoro alcuni giorni a New York e ricordo che organizzammo una cena tra i soci residenti in America del CLUB NAPOLI INTERNET. Fui colpito dal fatto che alcuni di loro fecero un viaggio in auto di diverse ore per partecipare alla festa del CLUB ed uno dei soci venne in aereo dalla Florida. L’indomani mattina alle 7 locali di NY c’era lo spareggio tra Genoa e Napoli per la promozione ed alle 6 dell’alba di domenica presi un treno per Elizabeth nel New Jersey dove mi ritrovai con altri soci e tifosi del Napoli a vedere la partita che ci permise di ritornare nella massima serie.

– Raccontaci un aneddoto simpatico legato al club

Ricordo che nell’aprile del 1989 andai con 5 altri soci del Club a Monaco di Baviera a vedere il ritorno della semifinale Bayern-Napoli. La sera prima il Napoli faceva una seduta di allenamento all’Olympiastadion di Monaco e riuscii ad entrare con uno stratagemma sul campo di gioco mentre si allenava il Napoli di Maradona e Careca.

Un altro episodio che ricordo é il fatto che avevo visto giocare due volte Mertens prima che venisse a Napoli, ma in partite di Coppe Europee contro il Napoli. Infatti con altri soci seguivamo sempre il Napoli quando veniva a giocare in Olanda e curiosamente Mertens giocò impressionando positivamente contro il Napoli prima nell’Utrecht nel 2011 e poi nel PSV Eindhoven nel 2012. Ricordo che scrivemmo una lettera all’allora direttore sportivo del Napoli, Riccardo Bigon, per consigliargli di prendere questa giovane punta belga. Non so se Bigon abbia veramente letto la lettera del nostro Club, ma ci é rimasta l’idea di aver contribuito a fare arrivare Ciro Mertens al Napoli. Infine ricordo un’altra occasione quando sono stato vicino ad un giocatore del Napoli, prima che fosse stato acquistato dal Napoli. Nel febbraio 2018 io ed alcuni amici siamo venuti a Napoli per gli ottavi di finale di Europa League con il Lipsia. Era ancora il magico Napoli di Sarri. Il giorno stesso della partita eravamo andati a mangiare in uno dei ristoranti del lungomare di Napoli ed alle 2 uscendo dal ristorante vediamo Diego Demme, che poi 12 mesi dopo sarebbe acquistato dal Napoli per diventare un pilastro del centrocampo azzurro. Cosi ci siamo messi a parlare e gli chiesi se voleva venire a giocare nel Napoli. Mi confessò che era sempre stato un suo sogno. E cosi ci siamo fatti una foto insieme.

– Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà legato all’emergenza epidemiologica?

Il nostro CLUB é completamente virtuale e le attività sono principalmente su Internet. Da questo punto di vista non abbiamo troppo sofferto le restrizioni dovute al COVID. Certo ogni anno organizzavamo da qualche parte delle cene e delle trasferte per delle partite importanti, e queste attività per forza di cose sono state sospese.

– Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

Prima di tutto lo ringrazierei per quello che ha fatto per Napoli, per il Napoli e per tutti i tifosi Napoletani. Spero che vedremo ancora tanti campioni vestire la maglia azzurra del Napoli, ma son sicuro che nessuno potrà eguagliarlo. Circa due mesi fa ho saputo che era appena uscito in Italia un libro scritto da un giornalista napoletano su Diego ed in particolare sugli anni passati a Napoli. L’ho ordinato, l’ho letto tutto d’un fiato ed ho visto che ci sono anche tante bellissime foto inedite di Maradona. Così mi é venuta l’idea di tradurlo in inglese per poter dare a tanti altri appassionati di Maradona fuori dall’Italia di leggerlo. Con la collaborazione di vari soci del CLUB NAPOLI INTERNET di madre lingua inglese che vivono in Inghilterra, Stati Uniti o Australia lo sto traducendo e rivedendo. Lo facciamo tutti a titolo gratuito. Io sto traducendo il libro e capitolo per capitolo e lo mando ad un socio che controlla l’inglese. Tradurre un libro su Diego, pensare che tanti appassionati di calcio lo leggeranno in tutto il mondo, da una grande emozione.

– Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Sono tantissimi. É difficile fare una scelta. A parte quelli a cui mi son legato da piccolo, come Bugatti, Tacchi e Vinicio, ci sono i campioni degli anni ‘70, come Zoff, Juliano, Cané, Sivori ed Altafini. Negli anni ‘80 ricordo in particolare Castellini, Krol, Alemao, Careca e per finire Lavezzi, Hamsik e Cavani, giocatori che davano l’anima in campo per la maglia azzurra.

– Come viene percepita la napoletanità all’estero?

I Napoletani lontano da Napoli riescono a fare comunità ed ad aiutarsi fra loro senza le polemiche ed i problemi che ci sono a Napoli. Qui c’è anche chi per gli amici fa venire e distribuisce le mozzarelle di bufala dalla Campania, chi distribuisce ricette della Pastiera e di altre specialità napoletane e chi organizza attività sociali per i Napoletani, per tutti i meridionali e spesso per tutti gli Italiani.

– Cosa consigli di visitare ai tifosi azzurri che dovessero venire in Olanda?

L’Olanda ed in particolare Amsterdam é una delle mete preferite per i turisti Italiani. Certo bisogna aspettare che finisca questa emergenza sanitaria, ma ci sono tantissime cose da vedere e da fare in Olanda. Oltre ai tanti musei ci sono i “Coffee shops” dove si trova di tutto …. da fumare. Poi se si va fuori Amsterdam si trova un paese molto diverso con mulini e fattorie, pascoli sconfinati e tante tante biciclette.

Rosario Avenia

