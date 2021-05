Vita da Club: il Napoli Club Parigi

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La cinquantatreesima intervista è rilasciata da Maurizio Rainone consigliere d’amministrazione del Napoli Club Parigi del presidente Sabatino Abagnale.

– Parlaci di te e del Club che rappresenti

Sono Maurizio Rainone, ho 36 anni e vivo a Parigi da quasi sei. Nella vita sono cuoco in un ristorante italiano nel 17° arr. della capitale francese che si chiama “la Rosa” e la mia più grande passione insieme al basket e al futsal è ovviamente il Napoli. Il Napoli Club Parigi, raccoglie circa 60 di iscritti, napoletani e non, che sono però variabili a seconda degli anni; inutile dire che la pandemia ha fatto diminuire l’adesione ma siamo fiduciosi per il prossimo anno sportivo di ritornare più forti e più numerosi. Il club è nato nel 2018 sulle ceneri del vecchio “Paris San Gennar”; l’impegno è sempre quello di unire tutti i tifosi della “ville lumiere”, sostenere la nostra squadra e la nostra città difendendo i valori e la napoletanità anche qui in Francia. Inoltre cerchiamo ogni anno di contribuire a iniziative solidali che riguardano la nostra Napoli e cerchiamo di partecipare anche alla vita sociale della città che ci ospita.

– Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Negli anni tanti sono gli episodi emozionanti che al club ricordiamo con piacere. Sicuramente la partita di Champions tra PSG e Napoli, giocatasi nel 2018, ha rappresentato per noi soci un momento particolare di aggregazione e di orgoglio. Vedere il nostro Napoli dal vivo purtroppo ci capita non sovente per ovvi motivi; ebbene quella volta nessuno di noi si è lasciato scappare l’opportunità. La giornata è stata piena e carica di emozioni, con i gruppi del tifo organizzato di entrambe le squadre che si sono gemellati e si sono incontrati a Trocadero (nei pressi della Tour Eiffel) per poi recarsi insieme allo stadio in corteo. Ovviamente alcuni di noi si sono uniti alla “festa” ed è stato un bel momento di fratellanza. Allo stadio poi abbiamo visto la partita in parte nel settore ospiti e in parte nella curva adiacente, fieri e orgogliosi dei nostri vessilli e della prestazione dei ragazzi.

– Raccontaci un aneddoto particolare legato al club.

La vita associativa, prima della pandemia, ha sempre visto nello zoccolo duro del club un gruppo di tifosi e amici che col tempo sono cresciuti e hanno condiviso esperienze di vita non solo legate al Napoli. Gli aneddoti sono legati alla sede principalmente. Non avendo una “casa” fissa abbiamo la necessità di cercare anno per anno un bar o una brasserie che ci ospiti. La sede storica era rappresentata da un bar italiano il “Bambolina” gestito da un amico tifosissimo del Torino che purtroppo ha deciso, tre anni fa di chiudere l’attività. Orfani della nostra “casa”, abbiamo girovagato un po’ per poi trovare asilo in un piccolo locale antistante la Piazza della Bastiglia che ci ha ospitato e ci ospiterà anche dopo la pandemia. La nostra scaramanzia principale è quella di intonare i soliti cori prima e dopo la partita oltre ad occupare, nei limiti del possibile, gli stessi posti a sedere.

– Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

La pandemia ci ha tolto il piacere della partita vista in comunità che, per chi vive lontano da Napoli e quindi impossibilitato a recarsi allo stadio, rappresenta l’unico momento di vivere la passione per il Napoli in pienezza. Il prossimo anno sportivo speriamo che possa essere quello buono per ritornare alla nostra routine di vita associativa. La reazione dei primi momenti, allo stop forzato delle attività, è stata quella di stupore perché nessuno si aspettava che la pandemia si fosse protratta per così tanto tempo. Nonostante ciò il gruppo si è unito vivendo in maniera singolare il termine della passata stagione e questa in essere. Invero, attraverso gli strumenti tecnologici abbiamo condiviso le emozioni e le sofferenze che ci ha regalato il Napoli consapevoli che nulla potrà mai sostituire “l’unione fisica” di una partita vista tutti insieme, in presenza.

– Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

Quest anno maledetto per noi napoletani lo è stato ancora di più. La morte del più grande di tutti i tempi ha rappresentato uno dei momenti più tristi della nostra vita. Se avessi l’opportunità di parlare per 5 minuti con Diego lo ringrazierei non tanto per i risultati sportivi che restano storici e per ora unici ma gli esprimerei gratitudine in particolare per il suo sentirsi tutta la vita napoletano e per le battaglie che ha portato avanti per noi e per la nostra dignità contro una nazione che, non solo calcisticamente, spesso ci ignora e denigra.

– Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Ho coltivato e sono cresciuto con una mentalità da tifoso che mi ha sempre permesso di non legarmi a calciatori (escluso Diego), presidenti e allenatori. La maglia è sempre stata e sarà sempre al centro della mia “galassia” ma ovviamente ci sono personaggi che ricordi con piacere e che stimi come uomini e come giocatori. Stefan Schwoch, Pampa Sosa, Edi Cavani, Marek Hamsik e Lorenzo Insigne non hanno solo in comune il vedere discretamente la porta avversaria ma sono stati, seppur in epoche diverse, calciatori che hanno scritto la storia della SSC Napoli. I primi due sono stati i simboli di promozioni storiche; Cavani credo che sia stato uno degli attaccanti più letali della storia del Napoli e che ci ha regalato goal ed emozioni indimenticabili; Marek e Lorenzo oltre che due grandi capitani hanno incarnato e incarnano ancora oggi la napoletanità in campo e fuori senza dimenticare le immense doti tecniche di entrambi.

– Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Consigliare cosa visitare a Parigi è forse troppo semplice e scontato; la capitale francese offre tanto per un turista sia da un punto di vista architettonico che culturale. Sicuramente il Louvre rappresenta una tappa obbligata anche per chi non ama l’arte; il museo parigino è affascinante ed estremamente suggestivo e merita assolutamente una visita. Consiglierei inoltre di farsi trasportare da una passeggiata serale lungo la Senna, attraverso i famosi ponti del centro non ve ne pentirete. Dal punto di vista culinario vi consiglio il ristorante italiano nel quale lavoro la “Rosa” (ride); battute a parte vi aspetto volentieri. Detto ciò sono sempre dell’idea che per vivere al meglio una nuova città bisogna immergersi in tutti i contesti e di conseguenza anche in quello culinario. La cucina francese, pur nella sua semplicità, risulta essere gustosa e piacevole; vi coniglio se doveste venire in inverno, di assaggiare le fondute o la boeuf bourguignon (stufato di manzo). Quando sarà possibile vi aspettiamo con piacere e saremo lieti di mostrarvi quanto sia bello vivere una partita al Napoli Club Parigi; scoprirete che Napoli non è così lontana. Ricordatevi di prenotarvi e/o seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito ufficiale. A Bientot e Forza Napoli Sempre!!!

