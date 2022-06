I tifosi di calcio in Italia e la mappa del tifo

Quello del calcio è un mondo in cui si sente di più la presenza degli appassionati e dei tifosi: negli stadi, nel numero di spettatori da casa, nel clima di festa che si respira quando la propria squadra del cuore vince un campionato, ma anche da parte di tutte le persone che scommettono con i propri amici per vivere le partite di calcio in modo ancor più partecipativo.

Chi sono, però, i tifosi che scommettono? E quali sono le squadre più tifate in Italia?

Le scommesse sul calcio in Italia

Il settore delle scommesse sul calcio è uno di quelli in cui gli italiani investono di più. Il numero più alto di scommettitori, tra l’altro, si trova proprio a Napoli, insieme a città come Roma e Milano. Ad essere salito, soprattutto negli ultimi due anni, è anche il numero delle scommesse online: scommettendo in rete, infatti, si ha la possibilità di usufruire di alcuni dei migliori bonus casinò, come ad esempio quelli sulle scommesse sportive.Grazie a questi bonus si può avere la possibilità di cominciare a scommettere senza effettuare subito il primo deposito o, in altri casi, di ricevere un bonus in denaro da utilizzare sulla piattaforma.

Per quanto riguarda il profilo dello scommettitore tipico, invece, questo è 9 volte su 10 un uomo e nel 29% dei casi ha un’età compresa tra i 25 e i 34 anni. Più rari, invece, sono gli scommettitori over 55, con una percentuale pari all’11%. Questi dati hanno probabilmente a che fare anche con il fatto che ci possa essere un divario generazionale riguardo l’uso di Internet e l’approccio ai siti di scommesse.

Un altro dato importante riguarda anche il momento in cui le persone scommettono di più: chi scommette online, ad esempio, lo fa soprattutto la sera, mentre gli altri utenti nel pomeriggio e durante il weekend.

La mappa del tifo

In Italia sono numerosi gli italiani che scommettono e che seguono le partite di calcio, ma quali sono le squadre che hanno più tifosi e come sono distribuite lungo lo Stivale?

Secondo una recente mappa del tifo pubblicata dalla FIGC, la squadra con più tifosi in Italia è la Juventus, soprattutto al Sud Italia. Anche nel Meridione, però, ci sono delle eccezioni: in Campania, ad esempio, si tifa soprattutto Napoli, nel Lazio la Roma, in Sardegna il Cagliari e in Toscana la Fiorentina.

A proposito delle altre squadre, invece, come il Milan e l’Inter, la prima avrebbe il maggior numero di tifosi soprattutto in Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, mentre a tifare Inter sono gli abitanti di Lombardia ed Emilia-Romagna.

In sostanza, quindi, nonostante la Juventus sia decisamente la squadra più tifata in Italia, ci sono alcune regioni in cui le squadre del territorio hanno la meglio. In ogni caso, qualunque sia la squadra del cuore, gli italiani si confermano come un popolo molto legato alle tradizioni calcistiche e piuttosto appassionato anche nel tifo: frequentano gli stadi, ascoltano le principali notizie sportive, seguono le partite e si dilettano anche a piazzare scommesse.

