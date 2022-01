Serie A, la situazione economica si complica. La pandemia da Covid-19 ha senza alcun dubbio cambiato moltissime cose. Sono stati tanti i settori che hanno pagato a caro prezzo le restrizioni e le limitazioni a cui è stato necessario ricorrere per far calare i contagi e i ricoveri in terapia intensiva. Un qualcosa che ha inevitabilmente e ovviamente pesato dal punto di vista economico e finanziario. Le perdite sono state costanti e continue e molto spesso hanno portato delle difficoltà, anche di notevole importanza e di fronte è complicato e restare indifferenti.

A diventare lo specchio della realtà è senza alcun dubbio il calcio, che è lo sport più amato e seguito in tutto il mondo, in primis dagli italiani. Giusto però entrare nel dettaglio e nello specifico per capirne qualcosa in più.

Non a caso moltissime società hanno dovuto fare i conti con quella che è una situazione che ormai va avanti da quasi due anni e che ha cambiato la vita di tutti. Nessun incasso dai botteghini e sponsor che, per un motivo o per l’altro, vengono meno. E questo pesa sui bilanci negativi dei club di Serie A e porta loro a cambiare strategia, anche, per esempio, sul mercato e sugli investimenti. Ma c’è un settore che può spiegare ancora meglio quello che sta succedendo e che potrebbe succedere. Il riferimento è, come in molti avranno già capito, alle scommesse sportive. Giusto, anche in questo caso, entrare nel dettaglio e nello specifico.

Questo ambito aiuta a far capire come, le restrizioni e lo stare un po’ di più in casa, ha favorito il gioco online e a distanza. A spiegare tutto ciò sono i dati di novembre pubblicati da Gaming Insider, che evidenziano una spesa pari a 144 milioni di euro. Tutto ciò porta a pensare e a far stimare una crescita importante. I dati parlano di un 89,5% in più rispetto al mese di ottobre, che ha invece chiuso con una spesa un po’ più ridotta rispetto a quanto successo dopo, ossia pari a 76 milioni di euro. Sono stati molto i brand del settore del gambling che hanno provato a dare e a fare quel qualcosa in più rispetto al solito. A piazzarsi al primo posto è la Lottomatica, che si è presa il 15,46% del mercato.Al secondo posto la Snai, con il 13,13%. Al terzo posto la Sisal Matchpoint con un valore pari al 12,97%. In calo solo Bet365. A tenere botta però sono anche le scommesse in agenzia, visto che queste ultime, con il leggero allentamento delle misure di contenimento del Covid-19, sono riuscite a riaprire e a ripartire. L’incremento del 140%, arrivato a fine 2021, fa capire che, nonostante le difficoltà, c’è un piccolo sprazzo di normalità.

Seguiteci anche su www.persemprecalcio.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati