Sarri non ha tradito Napoli, ha solo tradito se stesso

Sarri non ha tradito Napoli ed il Napoli. E’ un professionista, e come tale è chiamato a dare il meglio di se sempre. A Napoli lo ha fatto in maniera esemplare. I numeri parlano per lui. Zeru tituli ufficiali, ma uno scudetto vinto al netto del doping arbitrale. Soprattutto l’orgoglio di una squadra che se la giocava con tutti a petto in fuori. Dando spettacolo su tutti i campi europei.

Attenzione: non era uno spettacolo fine a se stesso. Il Napoli di Sarri non era solo la squadra col maggior possesso di palla, e col maggior numero di passaggi. Era anche la squadra che costruiva il maggior numero di palle gol, e che concedeva ai rivali il minor numero di conclusioni. Era una squadra equilibrata, prima che bella da vedere. Non era la squadra più forte, ma il valore della squadra era di gran lunga superiore alla somma algebrica del valore dei singoli giocatori.

E’ andato via da Napoli quando si è reso conto che non poteva ottenere più di quanto già ottenuto. Era finito un ciclo, e la società non aveva voglia o possibilità di rilanciare. E’ andato via utilizzando una clausola del contratto, non è fuggito di notte. Avvisando per tempo chi di dovere. Tanto è vero che due giorni dopo la fine del campionato De Laurentiis annunciò l’arrivo di Ancelotti.

Sarri merita solo applausi e ringraziamenti per quello che ha fatto a Napoli e per il Napoli. Altro che fischi ed improperi. Oggi è l’allenatore della Juventus. Il fatto di augurargli tutto il male possibile (sportivamente parlando) è un fatto. Ma merita solo applausi per i suoi trascorsi napoletani. E per come ha difeso Napoli (al posto di qualcun altro) in tutte le sedi.

Sarri non ha tradito Napoli ed il Napoli. Sarri ha però tradito se stesso. Lui figlio di un impiegato dell’Italsider, ostentatamente comunista. Lui il capopopolo pronto a guidare una folla sin dentro il Palazzo. Non ha tradito perché è andato alla Juve, e di conseguenza in quel Palazzo ci è entrato con le chiavi. Ha tradito perché è arrivato al portone a bordo di un aereo privato, e col Rolex al polso. E’ diventato lui l’immagine che per anni ha professato di voler abbattere.

Sarri non deve giustificarsi coi tifosi del Napoli ai quali ha regalato un sogno e ricordi indelebili. Ma deve scusarsi con se stesso per aver tradito gli ideali di una vita. O magari, più semplicemente, non era veri ideali. Il suo essere comunista era frutto dell’impossibilità di ostentare i simboli della ricchezza. Appena ne ha avuto la possibilità è caduta la maschera. Ma queste sono cose sue, da chiarire con la sua coscienza. Noi dobbiamo solo ringraziarlo ed applaudirlo. E poi augurargli, sportivamente, tutto il male possibile, ovvio. Adesso è l’allenatore della Juve, non possiamo che volere il suo fallimento sportivo. Non per lui, ma per la Juve, ovviamente.