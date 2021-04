Napoli-Inter: azzurri in cerca di tre punti senza Lozano

Napoli-Inter. È arrivata un’altra prova fondamentale per il Napoli di Gattuso. Domenica sera, infatti, arriva allo stadio Maradona l’Inter di Antonio Conte. Un big match che mette a disposizione delle squadre tre punti, ma che potrebbero essere molto di più.

Una vittoria contro i nerazzurri consentirebbe ai partenopei di rimanere saldamente in lotta per un posto in Champions League, magari recuperando punti preziosi sulle dirette avversarie. Non dimentichiamoci che andrà in scena anche Atalanta-Juventus, dirette concorrenti per l’obiettivo degli azzurri.

Attualmente sono almeno quattro le squadre che si stanno contendendo i tre posti utili per l’accesso alla prossima massima competizione europea: parliamo di Milan, Juventus, Atalanta e Napoli, considerando che l’Inter è ormai prossima alla vittoria dello scudetto. Si tratta di match, da qui alla fine del campionato, ultra delicati: Lazio e Roma, distanti quattro e cinque punti dai partenopei, non sembrano intenzionate a mollare.

Cosa pensano i book

Ma chi parte con i favori del pronostico? Secondo i siti che offrono il bonus benvenuto scommesse, il Napoli è sfavorito nella gara contro l’Inter: una vittoria casalinga della squadra di Gattuso pagherebbe circa 3,20 volte la posta, mentre quella della squadra di Conte circa 2,20 volte la posta.

Info sulla gara

Una gara speciale che vedrà il Napoli indossare una casacca speciale. Un omaggio a Diego Armando Maradona, ovvero una maglietta disegnata dallo stilista argentino Marcelo Burlon, proprio dedicata al Pibe de Oro, scomparso ormai da cinque mesi.

Per quanto riguarda i probabili protagonisti della gara, è certa l’assenza di Lozano. Quest’ultimo ha rimediato un giallo, da diffidato, contro la Sampdoria e non potrà essere della gara. Mancherà, tra le fila interiste, Vidal, che ha subito un infortunio muscolare.

È probabile che Gattuso riproponga Osimhen titolare, a guidare l’attacco, coadiuvato da Insigne e Politano. Tornerà a disposizione di Conte, invece, Barella, che ha scontato il turno di squalifica: nell’Inter dovrebbero vedersi in avanti Lautaro e Lukaku.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Barella, Darmian; Lukaku, Lautaro.

