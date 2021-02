Senza Lozano e con gli altri infortuni si complica il sogno Champions per il Napoli

Un altro problema di natura fisica, un altro infortunio, questa volta tocca a Lozano, che costringe Gennaro Gattuso a doversi inventare completamente un’altra squadra. La sfortuna non sembra avere pace dalle parti di Castel Volturno, con i tifosi napoletani che, ovviamente, staranno facendo tutti gli scongiuri del caso.

Lozano resterà ai box addirittura per un mese: una tegola che non ci voleva per la squadra azzurra, che ha registrato anche un altro forfait, ovvero quello del portiere Ospina, le cui condizioni, però, non sono così preoccupanti come si poteva pensare in un primo momento. Invece, per Lozano le cose son ben più complesse, dal momento che ha subito una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro.

Dalla vittoria con la Juve lo sprint a livello psicologico?

Il Napoli, però, potrebbe sfruttare la vittoria contro i bianconeri come benzina per affrontare le prossime partite in totale emergenza per colpa degli infortuni. Nemmeno gli appassionati di scommesse calcio, in effetti, si attendevano una vittoria da parte degli uomini di Gattuso. Eppure, il Napoli è riuscito a stupire e chissà che non possa continuare a farlo, compattandosi in questa situazione di emergenza.

Doppio infortunio per Gattuso

Il momento, come detto in precedenza, non è dei più fortunati per la compagine napoletana. Infatti, avendo già dovuto affrontare un gran numero di assenze, tra quei giocatori che sono risultati positivi al Coronavirus e gli altri che sono fermi ai box per colpa di qualche infortunio, Gattuso dovrà fare a meno, nel corso dei prossimi match, anche di altri due suoi fidi scudieri.

L’infortunio che desta maggiore preoccupazione è sicuramente quello che riguarda Hirving Lozano. L’attaccante di origini messicane, che si è fatto male nel corso degli ultimi minuti di gioco nella sfida contro i bianconeri, dovrà restare per circa trenta giorni lontano dai campi, per colpa di una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro.

Fortunatamente, è arrivata una semi-buona notizia per Gattuso, visto che il portiere Ospina, invece, non resterà fuori a lungo. L’infortunio patito nel corso del riscaldamento poco prima del fischio di inizio del match contro la Juve, non è nulla di grave: una semplice distrazione di primo grado all’adduttore della coscia destra. Dieci giorni di stop e poi potrà rientrare tra i pali, anche se nel frattempo la porta del Napoli è in buonissime mani, con la presenza di Meret.

Non c’è mai pace: ko anche Petagna

Non sembra esserci pace per la squadra azzurra nel corso dell’ultimo periodo, dato che Gattuso ormai non sa più a che santi appellarsi per sperare di mantenere sani i propri giocatori. Anche in attacco, dopo il forfait di Lozano, si aggiunge quello di Andrea Petagna.

L’ex attaccante dell’Atalanta deve fare i conti con un problema di natura muscolare e, dopo gli esami abituali, il comunicato che è stato diffuso da parte della società azzurra non lascia ben sperare, dato che anche l’ariete del Napoli dovrà restare ai box per almeno due settimane.

L’ennesimo scherzo maligno del destino, per una stagione che davvero sembra maledetta. Tra problematiche fisiche e positività al Coronavirus, la lista dei giocatori che non possono scendere in campo è sempre più lunga. Si va da Ospina fino a Manolas, da Koulibaly fino a Husay, da Ghoulam a Mertens, passando per Demme, Petagna e Lozano.

Direttore di Persemprenapoli.it Giornalista, telecronista e radiocronista sportivo, conduttore e autore di programmi radio e tv